https://sputniknews.com.tr/20240112/avrupa-birligi-kizildenize-uc-savas-gemisi-gondermeyi-planliyor-1079580545.html
Avrupa Birliği Kızıldeniz'e üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor
Avrupa Birliği Kızıldeniz'e üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor
Avrupa Birliği'nin ticari gemileri korumak üzere Kızıldeniz'e 3 savaş gemisi göndermeyi planladığı öne sürüldü. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:41+0300
2024-01-12T16:41+0300
2024-01-12T16:41+0300
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EUobserver adlı çevrimiçi haber sitesinin elindeki bir belgeye dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği'nin, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurmaya yardımcı olmak üzere Mart ayına kadar Kızıldeniz'e en az üç savaş gemisi göndermeyi planladığı belirtildi.Bloomberg haber ajansı da, Husiler nedeniyle AB üyesi ülkelerin Kızıldeniz'de yeni bir deniz operasyonu düşündüğünü bildirmişti.Haberde AB diplomatik ofisinin bir teklif metninden alıntı yapılarak "Operasyonun etkili olabilmesi için kuvvet oluşturma hedefi, en az bir yıl süreyle çok amaçlı yeteneklere sahip, hava savunma amaçlı en az üç destroyer ya da fırkateyn içermelidir" denildi.Haberde ayrıca AB'nin Kızıldeniz'e 'uydu destekli' "erken uyarı uçakları göndermeyi planladığı dile getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-husilere-yonelik-saldirilara-iliskin-aciklama-mesru-ve-uluslararasi-hukuka-uygun-1079580044.html
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avrupa birliği, kızıldeniz, uçak gemisi, husiler, yemen, yemen krizi
avrupa birliği, kızıldeniz, uçak gemisi, husiler, yemen, yemen krizi
Avrupa Birliği Kızıldeniz'e üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor
Avrupa Birliği'nin ticari gemileri korumak üzere Kızıldeniz'e 3 savaş gemisi göndermeyi planladığı öne sürüldü.
EUobserver adlı çevrimiçi haber sitesinin elindeki bir belgeye dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği'nin, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurmaya yardımcı olmak üzere Mart ayına kadar Kızıldeniz'e en az üç savaş gemisi göndermeyi planladığı belirtildi.
Bloomberg haber ajansı da, Husiler nedeniyle AB üyesi ülkelerin Kızıldeniz'de yeni bir deniz operasyonu düşündüğünü bildirmişti.
Haberde AB diplomatik ofisinin bir teklif metninden alıntı yapılarak "Operasyonun etkili olabilmesi için kuvvet oluşturma hedefi, en az bir yıl süreyle çok amaçlı yeteneklere sahip, hava savunma amaçlı en az üç destroyer ya da fırkateyn içermelidir" denildi.
Haberde ayrıca AB'nin Kızıldeniz'e 'uydu destekli' "erken uyarı uçakları göndermeyi planladığı dile getirildi.