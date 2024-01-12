https://sputniknews.com.tr/20240112/avrupa-birligi-kizildenize-uc-savas-gemisi-gondermeyi-planliyor-1079580545.html

Avrupa Birliği Kızıldeniz'e üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor

Avrupa Birliği Kızıldeniz'e üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor

Avrupa Birliği'nin ticari gemileri korumak üzere Kızıldeniz'e 3 savaş gemisi göndermeyi planladığı öne sürüldü. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T16:41+0300

2024-01-12T16:41+0300

2024-01-12T16:41+0300

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EUobserver adlı çevrimiçi haber sitesinin elindeki bir belgeye dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği'nin, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurmaya yardımcı olmak üzere Mart ayına kadar Kızıldeniz'e en az üç savaş gemisi göndermeyi planladığı belirtildi.Bloomberg haber ajansı da, Husiler nedeniyle AB üyesi ülkelerin Kızıldeniz'de yeni bir deniz operasyonu düşündüğünü bildirmişti.Haberde AB diplomatik ofisinin bir teklif metninden alıntı yapılarak "Operasyonun etkili olabilmesi için kuvvet oluşturma hedefi, en az bir yıl süreyle çok amaçlı yeteneklere sahip, hava savunma amaçlı en az üç destroyer ya da fırkateyn içermelidir" denildi.Haberde ayrıca AB'nin Kızıldeniz'e 'uydu destekli' "erken uyarı uçakları göndermeyi planladığı dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-husilere-yonelik-saldirilara-iliskin-aciklama-mesru-ve-uluslararasi-hukuka-uygun-1079580044.html

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