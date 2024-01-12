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İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'
İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada Husi mevzilerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka uygun olduğu dile getirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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birleşik krallık
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yemen
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yemen krizi
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarının yasal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı.Belgede, "Hükümet, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca aldığı önlemleri BM Güvenlik Konseyi'ne bildirecektir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/kremlinden-yemen-saldirilarina-iliskin-ilk-aciklama-uluslararasi-hukuk-acisindan-gayrimesrudur-1079573861.html
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ingiltere, birleşik krallık, rishi sunak, yemen, husiler, yemen krizi, uluslararası hukuk
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İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'

16:25 12.01.2024
© AAİngiltere Bayrağı
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada Husi mevzilerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka uygun olduğu dile getirildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarının yasal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı.
Husilerin kapasitesini etkili bir şekilde azaltmak ve yeni yapacakları saldırıları caydırmak maksadıyla dikkatle belirlenmiş hedefleri vurmak için yapılan askeri müdahale yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası hukuk uyarınca, meşru müdafaa amacıyla yapılan bu eylemin mevcut ya da yakın bir silahlı saldırıyla başa çıkmanın tek uygulanabilir yolu olduğu ve kullanılan gücün gerekli ve orantılı olduğu durumlarda Birleşik Krallık'ın güç kullanmasına izin verilmektedir."
Belgede, "Hükümet, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca aldığı önlemleri BM Güvenlik Konseyi'ne bildirecektir" denildi.
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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