İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'

Husilerin kapasitesini etkili bir şekilde azaltmak ve yeni yapacakları saldırıları caydırmak maksadıyla dikkatle belirlenmiş hedefleri vurmak için yapılan askeri müdahale yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası hukuk uyarınca, meşru müdafaa amacıyla yapılan bu eylemin mevcut ya da yakın bir silahlı saldırıyla başa çıkmanın tek uygulanabilir yolu olduğu ve kullanılan gücün gerekli ve orantılı olduğu durumlarda Birleşik Krallık'ın güç kullanmasına izin verilmektedir."