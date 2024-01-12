https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltereden-husilere-yonelik-saldirilara-iliskin-aciklama-mesru-ve-uluslararasi-hukuka-uygun-1079580044.html
İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'
İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada Husi mevzilerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka uygun olduğu dile getirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:25+0300
2024-01-12T16:25+0300
2024-01-12T16:25+0300
dünya
ingiltere
birleşik krallık
rishi sunak
yemen
husiler
yemen krizi
uluslararası hukuk
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarının yasal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı.Belgede, "Hükümet, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca aldığı önlemleri BM Güvenlik Konseyi'ne bildirecektir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/kremlinden-yemen-saldirilarina-iliskin-ilk-aciklama-uluslararasi-hukuk-acisindan-gayrimesrudur-1079573861.html
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ingiltere, birleşik krallık, rishi sunak, yemen, husiler, yemen krizi, uluslararası hukuk
ingiltere, birleşik krallık, rishi sunak, yemen, husiler, yemen krizi, uluslararası hukuk
İngiltere'den Husilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama: 'Meşru ve uluslararası hukuka uygun'
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada Husi mevzilerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka uygun olduğu dile getirildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarının yasal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı.
Husilerin kapasitesini etkili bir şekilde azaltmak ve yeni yapacakları saldırıları caydırmak maksadıyla dikkatle belirlenmiş hedefleri vurmak için yapılan askeri müdahale yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası hukuk uyarınca, meşru müdafaa amacıyla yapılan bu eylemin mevcut ya da yakın bir silahlı saldırıyla başa çıkmanın tek uygulanabilir yolu olduğu ve kullanılan gücün gerekli ve orantılı olduğu durumlarda Birleşik Krallık'ın güç kullanmasına izin verilmektedir."
Belgede, "Hükümet, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca aldığı önlemleri BM Güvenlik Konseyi'ne bildirecektir" denildi.