Amerika Birleşik Devletleri'nde iç tartışmaların ve iç süreçlerin devam ettiğini; siyaset kurumlarının giderek daha fazla temsilcisinin -belki de temel soru olan, paralarının- Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının nereye harcandığı ve geçen yıl Kiev rejimine tahsis edilen astronomik meblağların etkili bir şekilde harcanıp harcanmadığı ile ilgilendiğini görüyoruz. Bu meblağlar herhangi bir sonuç elde edilmesine yardımcı oldu mu? Cevap oldukça açık ve okyanusun ötesindekiler de dahil olmak üzere pek çok insan bu cevabı görüyor. İşte bu yüzden bu karmaşık süreçler devam ediyor. Biz ise önümüzde duran hedeflere ulaşmak için özel askeri operasyonu sürdürüyoruz.