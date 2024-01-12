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Kremlin'den Yemen saldırılarına ilişkin ilk açıklama: 'Uluslararası hukuk açısından gayrimeşrudur'
Kremlin'den Yemen saldırılarına ilişkin ilk açıklama: 'Uluslararası hukuk açısından gayrimeşrudur'
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını, kabul edilen kararın herhangi bir saldırı... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T13:28+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğunu vurguladı.Peskov söz konusu saldırılara ilişkin yorum talebine cevaben gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Husilere defalarca uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırılardan vazgeçmeleri çağrısında bulunduğunu ve bunu 'son derece yanlış' bulduğunu söyleyerek, "Husilerin uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırılarına gelince, Husilere defalarca bu tür uygulamalardan vazgeçmeleri çağrısında bulunduk ve bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz" dedi.'ABD, Ukrayna için harcanan paranın verimli olup olmadığını sorguluyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki siyaset kurumlarının giderek daha fazla temsilcisinin Ukrayna'yı desteklemek için harcanan astronomik miktarlardaki paranın etkin bir şekilde harcanıp harcanmadığını sorguladığını, cevabın açık olduğunu, bu nedenle ABD'deki karmaşık süreçlerin devam ettiğini söyledi.Peskov açıklamasında şu sözleri kaydetti:Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın Kongre yeni fon talebini onaylayana kadar durduğunu söylemişti.
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kremlin, dmitriy peskov, yemen, abd, ingiltere, uluslararası hukuk, uluslararası hukuk ihlali, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
kremlin, dmitriy peskov, yemen, abd, ingiltere, uluslararası hukuk, uluslararası hukuk ihlali, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Kremlin'den Yemen saldırılarına ilişkin ilk açıklama: 'Uluslararası hukuk açısından gayrimeşrudur'

13:28 12.01.2024 (güncellendi: 13:53 12.01.2024)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını, kabul edilen kararın herhangi bir saldırı hakkı vermediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğunu vurguladı.
Peskov söz konusu saldırılara ilişkin yorum talebine cevaben gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu saldırıları kınıyoruz. Kararın kabul edildiğini biliyorsunuz, biz çekimser kaldık. Ve saldırıyı gerçekleştiren ülkeler, eylemlerinin altına uluslararası yasal bir dayanak koymaya çalıştılar. Bu girişim başarısız oldu, zira kabul edilen karar herhangi bir saldırı hakkı vermiyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından bu saldırılar gayrimeşrudurlar. Bizim pozisyonumuz budur

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Husilere defalarca uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırılardan vazgeçmeleri çağrısında bulunduğunu ve bunu 'son derece yanlış' bulduğunu söyleyerek, "Husilerin uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırılarına gelince, Husilere defalarca bu tür uygulamalardan vazgeçmeleri çağrısında bulunduk ve bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'ABD, Ukrayna için harcanan paranın verimli olup olmadığını sorguluyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki siyaset kurumlarının giderek daha fazla temsilcisinin Ukrayna'yı desteklemek için harcanan astronomik miktarlardaki paranın etkin bir şekilde harcanıp harcanmadığını sorguladığını, cevabın açık olduğunu, bu nedenle ABD'deki karmaşık süreçlerin devam ettiğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Amerika Birleşik Devletleri'nde iç tartışmaların ve iç süreçlerin devam ettiğini; siyaset kurumlarının giderek daha fazla temsilcisinin -belki de temel soru olan, paralarının- Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının nereye harcandığı ve geçen yıl Kiev rejimine tahsis edilen astronomik meblağların etkili bir şekilde harcanıp harcanmadığı ile ilgilendiğini görüyoruz. Bu meblağlar herhangi bir sonuç elde edilmesine yardımcı oldu mu? Cevap oldukça açık ve okyanusun ötesindekiler de dahil olmak üzere pek çok insan bu cevabı görüyor. İşte bu yüzden bu karmaşık süreçler devam ediyor. Biz ise önümüzde duran hedeflere ulaşmak için özel askeri operasyonu sürdürüyoruz.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımın Kongre yeni fon talebini onaylayana kadar durduğunu söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz
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