https://sputniknews.com.tr/20240118/kiev-belediye-baskani-klickodan-almanyaya-ukrayna-ordusu-zor-durumda-1079797027.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Almanya’ya: 'Ukrayna ordusu zor durumda'

Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Almanya’ya: 'Ukrayna ordusu zor durumda'

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kritik durumu nedeniyle Almanya'dan ek yardım talep etti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T18:58+0300

2024-01-18T18:58+0300

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Bild'e verdiği röportajda Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine çılgınca baskı uyguladığını belirterek, Almanya'dan ek yardım talebinde bulundu.Kliçko, “Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Bu fırsatı Almanya'ya bir mesaj göndermek için değerlendirmek istiyorum: Ülkemizi savunuyoruz ama aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'ni de savunuyoruz. Rusya'yı asla hafife almamalıyız” dedi.Son zamanlarda Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük baskı uyguladığını belirten Kliçko, Alman Federal Meclisi'nin Ukrayna'ya Taurus seyir füzesi tedarikini reddeden kararından yakındı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/kiev-belediye-baskani-klicko-ukrayna-makamlari-bagimsiz-medyaya-sansur-uyguluyor-1079714351.html

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