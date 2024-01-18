https://sputniknews.com.tr/20240118/kiev-belediye-baskani-klickodan-almanyaya-ukrayna-ordusu-zor-durumda-1079797027.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Almanya’ya: 'Ukrayna ordusu zor durumda'
Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Almanya’ya: 'Ukrayna ordusu zor durumda'
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kritik durumu nedeniyle Almanya'dan ek yardım talep etti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T18:58+0300
2024-01-18T18:58+0300
2024-01-18T18:58+0300
ukrayna krizi
vitaliy kliçko
kiev
ukrayna
ukrayna ordusu
almanya
taurus
ukrayna silahlı kuvvetleri
bild
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1b/1053210784_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_12bffea587ff73a15f7c3b2b627e4a57.jpg
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Bild'e verdiği röportajda Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine çılgınca baskı uyguladığını belirterek, Almanya'dan ek yardım talebinde bulundu.Kliçko, “Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Bu fırsatı Almanya'ya bir mesaj göndermek için değerlendirmek istiyorum: Ülkemizi savunuyoruz ama aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'ni de savunuyoruz. Rusya'yı asla hafife almamalıyız” dedi.Son zamanlarda Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük baskı uyguladığını belirten Kliçko, Alman Federal Meclisi'nin Ukrayna'ya Taurus seyir füzesi tedarikini reddeden kararından yakındı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/kiev-belediye-baskani-klicko-ukrayna-makamlari-bagimsiz-medyaya-sansur-uyguluyor-1079714351.html
kiev
ukrayna
almanya
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1b/1053210784_65:0:1121:792_1920x0_80_0_0_a9550b4b6257cf5a00f5102c2bdfebd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, taurus, ukrayna silahlı kuvvetleri, bild, avrupa birliği, rusya
vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, taurus, ukrayna silahlı kuvvetleri, bild, avrupa birliği, rusya
Kiev Belediye Başkanı Kliçko’dan Almanya’ya: 'Ukrayna ordusu zor durumda'
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kritik durumu nedeniyle Almanya'dan ek yardım talep etti.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Bild'e verdiği röportajda Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine çılgınca baskı uyguladığını belirterek, Almanya'dan ek yardım talebinde bulundu.
Kliçko, “Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Bu fırsatı Almanya'ya bir mesaj göndermek için değerlendirmek istiyorum: Ülkemizi savunuyoruz ama aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'ni de savunuyoruz. Rusya'yı asla hafife almamalıyız” dedi.
Son zamanlarda Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük baskı uyguladığını belirten Kliçko, Alman Federal Meclisi'nin Ukrayna'ya Taurus seyir füzesi tedarikini reddeden kararından yakındı.