https://sputniknews.com.tr/20240116/kiev-belediye-baskani-klicko-ukrayna-makamlari-bagimsiz-medyaya-sansur-uyguluyor-1079714351.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Ukrayna makamları bağımsız medyaya sansür uyguluyor
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Ukrayna makamları bağımsız medyaya sansür uyguluyor
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Ukraynalı yetkilileri bağımsız kitle iletişim araçlarına saldırmak ve sansür uygulamakla suçladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T16:44+0300
2024-01-16T16:44+0300
2024-01-16T16:44+0300
ukrayna krizi
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalında Ukrayna makamlarını bağımsız medya ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililere saldırmak ve sansür uygulamakla suçladı.Kliçko Telegram üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kliçko, 'siyasi çatışma bataklığına saplanmanın' Ukrayna'nın uluslararası arenadaki imajına zarar verdiğini ve Kiev rejiminin sözde uğruna mücadele ettiği demokratik ilkeleri yok ettiğini söyledi.Kliçko daha önce de Vladimir Zelenskiy'i defalarca eleştirmişti. Daha önce verdiği bir röportajda Kliçko, Zelenskiy'in reytingindeki düşüşe şaşırmadığını ve hatalarının bedelini ödediğine inandığını söylemiş ve Zelenskiy'i otoriterliğe kaymakla suçlamıştı. Kliçko bu açıklamasında Zelenskiy'in eylemlerinin bir sonucu olarak Ukrayna'da neredeyse hiçbir bağımsız iktidar kurumu kalmadığını ve ülke her şeyin tek bir kişinin ruh haline bağlı olduğu otoriterliğe doğru ilerlediğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231021/kiev-belediye-baskani-klicko-rusyanin-kontrolundeki-bolgeler-artik-ukrayna-degil-1076569665.html
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vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, sansür, medya
vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, sansür, medya
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Ukrayna makamları bağımsız medyaya sansür uyguluyor
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Ukraynalı yetkilileri bağımsız kitle iletişim araçlarına saldırmak ve sansür uygulamakla suçladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalında Ukrayna makamlarını bağımsız medya ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililere saldırmak ve sansür uygulamakla suçladı.
Kliçko Telegram üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yetkililerin icraatlarını eleştirdikleri için onlardan hoşlanmayan bağımsız medya ve gazetecilerin taciz edilmesi, yerel özyönetime yönelik bir saldırılar, anonim hükümet yanlısı Telegram kanallarından akan yalan ve manipülasyon akışları..... Kolluk kuvvetleri, yetkililerce istenmeyen siyasetçi ve işadamlarının peşinde koşmayı ve onları hayatını 'kabusa çevirmeyi' artık bırakmalı ve gazetecilere yönelik provokasyonların arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin emir verdiğini ve yalanlar yaydığını araştırmalı ve tespit etmelidir.
Kliçko, 'siyasi çatışma bataklığına saplanmanın' Ukrayna'nın uluslararası arenadaki imajına zarar verdiğini ve Kiev rejiminin sözde uğruna mücadele ettiği demokratik ilkeleri yok ettiğini söyledi.
Kliçko daha önce de Vladimir Zelenskiy'i defalarca eleştirmişti.
Daha önce verdiği bir röportajda Kliçko, Zelenskiy'in reytingindeki düşüşe şaşırmadığını ve hatalarının bedelini ödediğine inandığını söylemiş ve Zelenskiy'i otoriterliğe kaymakla suçlamıştı. Kliçko bu açıklamasında Zelenskiy'in eylemlerinin bir sonucu olarak Ukrayna'da neredeyse hiçbir bağımsız iktidar kurumu kalmadığını ve ülke her şeyin tek bir kişinin ruh haline bağlı olduğu otoriterliğe doğru ilerlediğini vurgulamıştı.