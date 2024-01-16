https://sputniknews.com.tr/20240116/kiev-belediye-baskani-klicko-ukrayna-makamlari-bagimsiz-medyaya-sansur-uyguluyor-1079714351.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Ukrayna makamları bağımsız medyaya sansür uyguluyor

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Ukrayna makamları bağımsız medyaya sansür uyguluyor

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Ukraynalı yetkilileri bağımsız kitle iletişim araçlarına saldırmak ve sansür uygulamakla suçladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:44+0300

2024-01-16T16:44+0300

2024-01-16T16:44+0300

ukrayna krizi

vitaliy kliçko

kiev

ukrayna

vladimir zelenskiy

sansür

medya

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalında Ukrayna makamlarını bağımsız medya ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililere saldırmak ve sansür uygulamakla suçladı.Kliçko Telegram üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kliçko, 'siyasi çatışma bataklığına saplanmanın' Ukrayna'nın uluslararası arenadaki imajına zarar verdiğini ve Kiev rejiminin sözde uğruna mücadele ettiği demokratik ilkeleri yok ettiğini söyledi.Kliçko daha önce de Vladimir Zelenskiy'i defalarca eleştirmişti. Daha önce verdiği bir röportajda Kliçko, Zelenskiy'in reytingindeki düşüşe şaşırmadığını ve hatalarının bedelini ödediğine inandığını söylemiş ve Zelenskiy'i otoriterliğe kaymakla suçlamıştı. Kliçko bu açıklamasında Zelenskiy'in eylemlerinin bir sonucu olarak Ukrayna'da neredeyse hiçbir bağımsız iktidar kurumu kalmadığını ve ülke her şeyin tek bir kişinin ruh haline bağlı olduğu otoriterliğe doğru ilerlediğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231021/kiev-belediye-baskani-klicko-rusyanin-kontrolundeki-bolgeler-artik-ukrayna-degil-1076569665.html

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