https://sputniknews.com.tr/20231021/kiev-belediye-baskani-klicko-rusyanin-kontrolundeki-bolgeler-artik-ukrayna-degil-1076569665.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın kontrolündeki bölgeler artık Ukrayna değil

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın kontrolündeki bölgeler artık Ukrayna değil

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerin artık Ukrayna’ya ait olmadığını belirtti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T01:01+0300

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ukrayna krizi

vitaliy kliçko

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

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Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın aktardığına göre Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'ya bağlanan bölgelerin artık Ukrayna'ya ait olmadığını söyledi.Ülkede askeri çatışma koşullarında seçim yapılması ihtimalini değerlendiren Kliçko, Kiev'in Rusya’nın kontrolündeki bölgelerle ilgili nasıl bir yol izleyeceğinin belli olmadığını belirterek, "İşgal edilen bölgeler artık Ukrayna değil, çünkü oralarda hiçbir temsilci olmayacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-abdnin-nevadadaki-nukleer-testleri-gerilimi-tirmandirmaya-yonelik-bir-adim-1076569279.html

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