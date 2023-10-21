Rusya: ABD'nin Nevada'daki nükleer testleri gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım

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ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
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Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
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Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
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Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
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BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
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Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
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ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
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Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
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Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
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Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
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Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
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Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
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Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
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ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
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Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
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Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
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CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
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ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
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Mısırlı uzmandan Zelenskiy ve İsrail yorumu
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Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
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Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
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Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak
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Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi
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Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi
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BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
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Mısırlı uzman Ahmed Adel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in çaresizce ülkesindeki çatışmayı İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirmeye çalıştığını belirtti.
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Ruslar, Türkiye’de konut alımında yine lider
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Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
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Biden'ın İsrail ve Ukrayna sözlerine Rusya'dan yanıt
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Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
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Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
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Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
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Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
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Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
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Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
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Batı basını: ABD ve Venezuela yaptırımlar konusunda anlaştı
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Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
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Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
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Eski İsrailli diplomat: Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
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Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
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Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'
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Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
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Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?