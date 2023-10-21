https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-abdnin-nevadadaki-nukleer-testleri-gerilimi-tirmandirmaya-yonelik-bir-adim-1076569279.html

Rusya: ABD'nin Nevada'daki nükleer testleri gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım

Rusya: ABD'nin Nevada'daki nükleer testleri gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'nin Nevada'daki nükleer testlerini gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

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dmitriy polyanskiy

rusya

abd

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rossiya 24’e demecinde ABD’nin Nevada'daki olası nükleer testlerinin onlar açısından gerilimi artırmaya yönelik bir adım olacağını belirtti.‘BM Güvenlik Konseyi'nin, Rus tarafının nükleer testleri yasaklayan anlaşmaya onayını geri çekmesi ve Nevada test sahasında olası ABD testleri ile ilgili konuları ele alıp almayacağı’ sorusuna Polyanskiy, “Eğer gerçekten de nükleer denemeler yaptılarsa, bu onlar açısından gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adımdır. Güvenlik Konseyi bu konuyu ele almayı şimdilik planlamıyor. En azından bende böyle bir bilgi yok” şeklinde yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/rusya-ukraynaya-silah-sevkiyati-konusunda-bm-guvenlik-konseyinden-toplanti-talep-etti-1076102290.html

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