https://sputniknews.com.tr/20231006/rusya-ukraynaya-silah-sevkiyati-konusunda-bm-guvenlik-konseyinden-toplanti-talep-etti-1076102290.html

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

Rusya, 13 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah tedariki konusunda bir toplantı talep etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T21:09+0300

2023-10-06T21:09+0300

2023-10-06T21:09+0300

ukrayna krizi

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

dmitriy polyanskiy

ukrayna

silah tedariki

harkov

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitriy Polyanskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e silah tedariki konusunda 13 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiklerini yazdı.Polyanskiy, mesajında, "Ukraynalılar ve onları destekleyen Batılılar, Harkov Bölgesi'ndeki Groza köyüne yapılan füze saldırısıyla ilgili olarak bir duruşma talep ettiler. Duruşmanın 9 Ekim Pazartesi günü New York saatiyle 10.00'da yapılması planlanıyor" satırlarına yer verdi.Bu toplantıya istinaden kendilerinin bir toplantı talep ettiğini belirten Dmitriy Polyanskiy, şu ifadeleri kullandı:

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rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy, ukrayna, silah tedariki, harkov