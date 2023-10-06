https://sputniknews.com.tr/20231006/rusya-ukraynaya-silah-sevkiyati-konusunda-bm-guvenlik-konseyinden-toplanti-talep-etti-1076102290.html
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Rusya, 13 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah tedariki konusunda bir toplantı talep etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T21:09+0300
2023-10-06T21:09+0300
2023-10-06T21:09+0300
ukrayna krizi
rusya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
dmitriy polyanskiy
ukrayna
silah tedariki
harkov
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitriy Polyanskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e silah tedariki konusunda 13 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiklerini yazdı.Polyanskiy, mesajında, "Ukraynalılar ve onları destekleyen Batılılar, Harkov Bölgesi'ndeki Groza köyüne yapılan füze saldırısıyla ilgili olarak bir duruşma talep ettiler. Duruşmanın 9 Ekim Pazartesi günü New York saatiyle 10.00'da yapılması planlanıyor" satırlarına yer verdi.Bu toplantıya istinaden kendilerinin bir toplantı talep ettiğini belirten Dmitriy Polyanskiy, şu ifadeleri kullandı:
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rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy, ukrayna, silah tedariki, harkov
rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy, ukrayna, silah tedariki, harkov
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
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Rusya, 13 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah tedariki konusunda bir toplantı talep etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitriy Polyanskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e silah tedariki konusunda 13 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiklerini yazdı.
Polyanskiy, mesajında, "Ukraynalılar ve onları destekleyen Batılılar, Harkov Bölgesi'ndeki Groza köyüne yapılan füze saldırısıyla ilgili olarak bir duruşma talep ettiler. Duruşmanın 9 Ekim Pazartesi günü New York saatiyle 10.00'da yapılması planlanıyor" satırlarına yer verdi.
Bu toplantıya istinaden kendilerinin bir toplantı talep ettiğini belirten Dmitriy Polyanskiy, şu ifadeleri kullandı:
Geleneksel olarak Batılıların kendi söylemlerini Güvenlik Konseyi zemininde engelsiz bir şekilde dile getirmelerine izin vermediğimizden13 Ekim Cuma günü New York'ta saat 15.00'te Batılıların Ukrayna'ya silah transferleri konusunda bir toplantı yapılmasını derhal talep ettik.