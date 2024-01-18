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https://sputniknews.com.tr/20240118/japonyada-ikinci-kaza-289-kisinin-icinde-oldugu-yolcu-ucaklari-carpisti-1079766032.html
Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı
Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı
Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T08:03+0300
2024-01-18T08:03+0300
dünya
uçak
kaza
uçak kazası
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Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.Kore Hava Yolları yetkilisi, kazanın Kore Havayolları uçağının kalkışa hazırlandığı sırada meydana geldiğini açıkladı.Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/uzay-yolculugu-ertelenmisti-alper-gezeravci-uzaya-ne-zaman-gidecek-yeni-tarih-nereden-izlenecek-1079763974.html
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uçak, kaza, uçak kazası, japonya
uçak, kaza, uçak kazası, japonya

Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı

08:03 18.01.2024
© AFP 2023yolcu uçağı
yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023
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Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.
Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.
KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.
Kore Hava Yolları yetkilisi, kazanın Kore Havayolları uçağının kalkışa hazırlandığı sırada meydana geldiğini açıkladı.
Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.
Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.
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