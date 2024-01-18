https://sputniknews.com.tr/20240118/japonyada-ikinci-kaza-289-kisinin-icinde-oldugu-yolcu-ucaklari-carpisti-1079766032.html
Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı
Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı
Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T08:03+0300
2024-01-18T08:03+0300
2024-01-18T08:03+0300
dünya
uçak
kaza
uçak kazası
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954576_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ea7c45086bdd4edf7353342dd96e4b1.jpg
Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.Kore Hava Yolları yetkilisi, kazanın Kore Havayolları uçağının kalkışa hazırlandığı sırada meydana geldiğini açıkladı.Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/uzay-yolculugu-ertelenmisti-alper-gezeravci-uzaya-ne-zaman-gidecek-yeni-tarih-nereden-izlenecek-1079763974.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_faf33b29e08a39fea4d5cbaeb2bf385e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uçak, kaza, uçak kazası, japonya
uçak, kaza, uçak kazası, japonya
Japonya’da ikinci kaza: 289 kişinin içinde olduğu yolcu uçakları çarpıştı
Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.
Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.
KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.
Kore Hava Yolları yetkilisi, kazanın Kore Havayolları uçağının kalkışa hazırlandığı sırada meydana geldiğini açıkladı.
Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.
Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.