https://sputniknews.com.tr/20240118/japonya-abdden-tomahawk-fuzeleri-alacak-1079791125.html
Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri alacak
Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri alacak
Japonya, ABD ile 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı satın almak üzere anlaşma imzaladı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:53+0300
2024-01-18T16:53+0300
2024-01-18T16:53+0300
dünya
japonya
abd
tomahawk
tomahawk
savunma
füze
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079790968_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_cfd014dbff49f5d594d475dded2c318e.jpg
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, başkent Tokyo'da bir araya geldi.Görüşmede Bakan Kihara ile Büyükelçi Emanuel, ABD'den kara konuşlu 400 Tomahawk seyir füzesi satın alımı için anlaşmaya imza attı.Anlaşma doğrultusunda Japonya, 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı için toplamda 254 milyar yen (1,7 milyar dolar) ödeyecek.Japonya Savunma Bakanlığına göre, ödeme Nisan 2025'ten itibaren 3 yıllık süre içinde yapılacak.Bakan Kihara, görüşmede, Japonya'nın "giderek ciddileşen bir güvenlik ortamı" dolayısıyla ABD'den Tomahawk tedariki sürecini hızlandırdığını belirtti.ABD Büyükelçisi Emanuel, Tomahawk füzelerinin kullanımına yönelik ülkesinin, marttan itibaren Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine eğitim vereceğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/japonya-ve-avustralya-bolgesel-askeri-isbirligini-guclendiriyor-1079687207.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079790968_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_74c28eef19d65b27b66feeda629dbcc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, abd, tomahawk, tomahawk, savunma, füze, anlaşma
japonya, abd, tomahawk, tomahawk, savunma, füze, anlaşma
Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri alacak
Japonya, ABD ile 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, başkent Tokyo'da bir araya geldi.
Görüşmede Bakan Kihara ile Büyükelçi Emanuel, ABD'den kara konuşlu 400 Tomahawk seyir füzesi satın alımı için anlaşmaya imza attı.
Anlaşma doğrultusunda Japonya, 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı için toplamda 254 milyar yen (1,7 milyar dolar) ödeyecek.
Japonya Savunma Bakanlığına göre, ödeme Nisan 2025'ten itibaren 3 yıllık süre içinde yapılacak.
Bakan Kihara, görüşmede, Japonya'nın "giderek ciddileşen bir güvenlik ortamı" dolayısıyla ABD'den Tomahawk tedariki sürecini hızlandırdığını belirtti.
ABD Büyükelçisi Emanuel, Tomahawk füzelerinin kullanımına yönelik ülkesinin, marttan itibaren Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine eğitim vereceğini bildirdi.