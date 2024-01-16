https://sputniknews.com.tr/20240116/japonya-ve-avustralya-bolgesel-askeri-isbirligini-guclendiriyor-1079687207.html
Japonya ve Avustralya bölgesel askeri işbirliğini güçlendiriyor
Japonya ve Avustralya bölgesel askeri işbirliğini güçlendiriyor
Japonya ve Avustralya, bölgede eşzamanlı beklenmedik durumlara karşı askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:59+0300
2024-01-16T08:59+0300
2024-01-16T08:59+0300
dünya
japonya
avustralya
askeri
anlaşma
hint-pasifik
çin halk cumhuriyeti
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Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, ‘aynı düşünceyi taşıyan’ ülkelerle savunma işbirliklerini artırmayı planlıyor.Resmi Kyodo ajansına göre Tokyo ve Canberra hükümetleri, Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri tehditlere karşı savunma işbirliğini güçlendirmeyi müzakere ediyor.Buna göre müzakerelerde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Avustralya ordusu arasında ortak tatbikatların artırılması ve kapsamının genişletilmesi ele alındı.İstişarelerde Japonya'nın, ürettiği füzelere yönelik, geniş yüz ölçüme sahip Avustralya'daki test alanlarını kullanmayı talep ettiği aktarıldı.Böylelikle, Pasifik'te kıyı komşusu iki ülke, Çin'in olası provokatif eylemleri dahil yakın bölgelerindeki beklenmedik durumlara karşı caydırıcılığı artıracak.Ortak deklarasyonMüzakerelerin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Ekim 2022'de imzaladığı ortak güvelik deklarasyonu doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı.Deklarasyonda, "egemenliği ve bölgesel güvenlik çıkarlarını etkileyebilecek beklenmedik durumlar konusunda karşılıklı danışılması, ikili güvenlik ve savunma işbirliğinin etkinliğini artırmanın yollarının araştırılması" üzerinde anlaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-japonya-ve-guney-koreden-hint-pasifik-bolgesinde-ortaklik-vurgusu-1079393304.html
japonya
avustralya
hint-pasifik
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japonya, avustralya, askeri, anlaşma, hint-pasifik, çin halk cumhuriyeti
japonya, avustralya, askeri, anlaşma, hint-pasifik, çin halk cumhuriyeti
Japonya ve Avustralya bölgesel askeri işbirliğini güçlendiriyor
Japonya ve Avustralya, bölgede eşzamanlı beklenmedik durumlara karşı askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, ‘aynı düşünceyi taşıyan’ ülkelerle savunma işbirliklerini artırmayı planlıyor.
Resmi Kyodo ajansına göre Tokyo ve Canberra hükümetleri, Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri tehditlere karşı savunma işbirliğini güçlendirmeyi müzakere ediyor.
Buna göre müzakerelerde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Avustralya ordusu arasında ortak tatbikatların artırılması ve kapsamının genişletilmesi ele alındı.
İstişarelerde Japonya'nın, ürettiği füzelere yönelik, geniş yüz ölçüme sahip Avustralya'daki test alanlarını kullanmayı talep ettiği aktarıldı.
Böylelikle, Pasifik'te kıyı komşusu iki ülke, Çin'in olası provokatif eylemleri dahil yakın bölgelerindeki beklenmedik durumlara karşı caydırıcılığı artıracak.
Müzakerelerin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Ekim 2022'de imzaladığı ortak güvelik deklarasyonu doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı.
Deklarasyonda, "egemenliği ve bölgesel güvenlik çıkarlarını etkileyebilecek beklenmedik durumlar konusunda karşılıklı danışılması, ikili güvenlik ve savunma işbirliğinin etkinliğini artırmanın yollarının araştırılması" üzerinde anlaşılmıştı.