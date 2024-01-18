https://sputniknews.com.tr/20240118/istanbul-umraniyede-bina-coktu-1079777555.html
İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü
İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü
Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T11:55+0300
2024-01-18T11:55+0300
2024-01-18T12:17+0300
türkiye
istanbul
bina
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Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.Valilik açıkladı: Binalar boştuİstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/curuk-raporlu-bina-yikim-esnasinda-coktu-kepce-operatoru-yaralandi-1079429586.html
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istanbul, bina
İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü
11:55 18.01.2024 (güncellendi: 12:17 18.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.
Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.
Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Valilik açıkladı: Binalar boştu
İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.