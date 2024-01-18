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CANLI YAYIN | Lavrov: Stratejik istikrar konusunda ABD ile herhangi bir görüşme için herhangi bir zemin görmüyoruz
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İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü
İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü
Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.Valilik açıkladı: Binalar boştuİstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.
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İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü

11:55 18.01.2024 (güncellendi: 12:17 18.01.2024)
© AA / Arife Karakumİstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü
İstanbul Ümraniye'de iki bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / Arife Karakum
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Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.
Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.
Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı
8 Ocak, 16:54

Valilik açıkladı: Binalar boştu

İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.
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