https://sputniknews.com.tr/20240108/curuk-raporlu-bina-yikim-esnasinda-coktu-kepce-operatoru-yaralandi-1079429586.html
Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı
Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Binanın... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:54+0300
2024-01-08T16:54+0300
2024-01-08T16:54+0300
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mersin
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yıkım
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İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu. Operatör Mustafa Ergen'in kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.Binanın çökme anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kepçenin çalıştığı anda binanın üzerine devrilme anları ile çevreyi saran toz bulutu yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/hatayda-kontrollu-minare-yikimi-kontrolden-cikti-bir-kedi-olumden-dondu--1071829836.html
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mersin, bina, yıkım
Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Binanın çöktüğü anlarda kepçe operatörü yaralandı.
İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi.
Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu. Operatör Mustafa Ergen'in kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.
Binanın çökme anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kepçenin çalıştığı anda binanın üzerine devrilme anları ile çevreyi saran toz bulutu yer aldı.