https://sputniknews.com.tr/20240108/curuk-raporlu-bina-yikim-esnasinda-coktu-kepce-operatoru-yaralandi-1079429586.html

Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı

Çürük raporlu bina, yıkım esnasında çöktü: Kepçe operatörü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Binanın... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T16:54+0300

2024-01-08T16:54+0300

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türkiye

mersin

bina

yıkım

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İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu. Operatör Mustafa Ergen'in kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.Binanın çökme anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kepçenin çalıştığı anda binanın üzerine devrilme anları ile çevreyi saran toz bulutu yer aldı.

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