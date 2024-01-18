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CANLI YAYIN | Lavrov: Ukrayna sorunu 7 yıl önce çözülebilirdi
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İnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
İnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T12:48+0300
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Yozgat merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.'Ben de emekçiyim, zahmet vermek istemedim'İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, gazetecilere, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.
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banka, çamur, işçi, yozgat, ayakkabı
banka, çamur, işçi, yozgat, ayakkabı

İnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi

12:48 18.01.2024
© AAİnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
İnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA
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Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.
Yozgat merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.

'Ben de emekçiyim, zahmet vermek istemedim'

İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, gazetecilere, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.
Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.
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