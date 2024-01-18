https://sputniknews.com.tr/20240118/insaat-iscisi-banka-subesine-camurlu-ayakkabisini-cikarip-girdi-1079780504.html

İnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi

İnşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi

Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T12:48+0300

2024-01-18T12:48+0300

2024-01-18T12:48+0300

yaşam

banka

çamur

işçi

yozgat

ayakkabı

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Yozgat merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.'Ben de emekçiyim, zahmet vermek istemedim'İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, gazetecilere, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.

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banka, çamur, işçi, yozgat, ayakkabı