https://sputniknews.com.tr/20231211/yasli-kadin-esinin-camur-olan-ayakkabisini-yol-kenarinda-birikmis-su-ile-temizledi-1078319512.html
Yaşlı kadın, eşinin çamur olan ayakkabısını yol kenarında birikmiş su ile temizledi
Yaşlı kadın, eşinin çamur olan ayakkabısını yol kenarında birikmiş su ile temizledi
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşlı bir kadın eşinin ayakkabıları çamur olunca, yol kenarındaki su ile ayakkabıyı temizledi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T13:40+0300
2023-12-11T13:40+0300
2023-12-11T15:00+0300
yaşam
yaşlı
ankara
çamur
sevgi
video
pursaklar
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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yağışlı hava sonrası yaşlı bir kadın, eşinin çamura bulanan ayakkabılarını su birikintisinde temizledi. Önce kocasının ayakkabısını çıkaran kadın, yol kenarında birikmiş su ile el yordamı ile çamuru akıttı.
ankara
pursaklar
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yaşlı kadın
yaşlı kadın
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yaşlı, ankara, çamur, sevgi, video, pursaklar, видео
yaşlı, ankara, çamur, sevgi, video, pursaklar, видео
Yaşlı kadın, eşinin çamur olan ayakkabısını yol kenarında birikmiş su ile temizledi
13:40 11.12.2023 (güncellendi: 15:00 11.12.2023)
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşlı bir kadın eşinin ayakkabıları çamur olunca, yol kenarındaki su ile ayakkabıyı temizledi.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yağışlı hava sonrası yaşlı bir kadın, eşinin çamura bulanan ayakkabılarını su birikintisinde temizledi.
Önce kocasının ayakkabısını çıkaran kadın, yol kenarında birikmiş su ile el yordamı ile çamuru akıttı.