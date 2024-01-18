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Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak
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İBB Başkan Adayı Kurum: 'Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak tüm kardeşlerimi kucaklayacağım'
İBB Başkan Adayı Kurum: 'Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak tüm kardeşlerimi kucaklayacağım'
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret edip ve vatandaşlarla bir araya geldi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T14:28+0300
2024-01-18T14:31+0300
türkiye
murat kurum
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
beyoğlu
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Beyoğlu’nda vatandaşlar tarafından karşılanan Kurum, “Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız. Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak sokak sokak çalışıp tüm kardeşlerimi kucaklayacağım” dedi.Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Kurum, teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Halil Ortatepe ve vatandaşlar katıldı. Kurum, vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı. Burada bir konuşma yapan Murat Kurum, Beyoğlu’nda 2 yıl önce başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’ne de değindi. 'O mahallede yaşayanlar yine aynı yerde hatıralarıyla yaşamaya devam edecekler'Beyoğlu’nda söz verilen ve yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Kurum, “Bundan 2 yıl önce Okmeydanı’ndaki kardeşlerimiz güven içerisinde uyusun diye 'Kentsel Dönüşüm yapacağız. İstanbul’da riskli tek bir yapı kalmayana kadar çalışacağız, vatandaşımızla el ele omuz omuza verip koşturacağız' dedik. Söz verdiğimiz gibi sadece orada yaşayan kardeşlerimiz için bir proje gerçekleştirdik. 10’uncu ayda da bakanlığımız bu projeyi teslim edecek. Bu projeyi ranta açtığımızı söylediler. Bu projede Beyoğlu’nda yaşayanların dışında yaşayanlar olacak, buraya başka ilçelerden insanlar gelip oturacak dediler ama yine yalanlarıyla baş başa kaldılar. Sadece o mahallede yaşayanlar yine aynı yerde hatıralarıyla yaşamaya devam edecekler” dedi.“31 Mart akşamı hep birlikte el ele vereceğiz”Beyoğlu’nda çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Kurum, “31 Mart akşamı hep birlikte el ele vereceğiz. Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız. Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak sokak sokak çalışıp tüm kardeşlerimi kucaklayacağım. Bundan önce nasıl gayret gösterdiysem şimdi sadece İstanbul için bu mücadeleyi vereceğim. Sevginiz, muhabbetiniz kardeşliğiniz ve bizi bağrınıza bastığınız için Kasımpaşa’mıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240110/murat-kurum-istanbulun-trafik-sorununa-iliskin-konustu-nasil-cozulecegini-ortaya-koyacagiz-1079491042.html
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murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), beyoğlu
murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), beyoğlu

İBB Başkan Adayı Kurum: 'Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak tüm kardeşlerimi kucaklayacağım'

14:28 18.01.2024 (güncellendi: 14:31 18.01.2024)
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA
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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret edip ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Beyoğlu’nda vatandaşlar tarafından karşılanan Kurum, “Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız. Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak sokak sokak çalışıp tüm kardeşlerimi kucaklayacağım” dedi.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Kurum, teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Halil Ortatepe ve vatandaşlar katıldı. Kurum, vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı. Burada bir konuşma yapan Murat Kurum, Beyoğlu’nda 2 yıl önce başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’ne de değindi.

'O mahallede yaşayanlar yine aynı yerde hatıralarıyla yaşamaya devam edecekler'

Beyoğlu’nda söz verilen ve yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Kurum, “Bundan 2 yıl önce Okmeydanı’ndaki kardeşlerimiz güven içerisinde uyusun diye 'Kentsel Dönüşüm yapacağız. İstanbul’da riskli tek bir yapı kalmayana kadar çalışacağız, vatandaşımızla el ele omuz omuza verip koşturacağız' dedik. Söz verdiğimiz gibi sadece orada yaşayan kardeşlerimiz için bir proje gerçekleştirdik. 10’uncu ayda da bakanlığımız bu projeyi teslim edecek. Bu projeyi ranta açtığımızı söylediler. Bu projede Beyoğlu’nda yaşayanların dışında yaşayanlar olacak, buraya başka ilçelerden insanlar gelip oturacak dediler ama yine yalanlarıyla baş başa kaldılar. Sadece o mahallede yaşayanlar yine aynı yerde hatıralarıyla yaşamaya devam edecekler” dedi.

“31 Mart akşamı hep birlikte el ele vereceğiz”

Beyoğlu’nda çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Kurum, “31 Mart akşamı hep birlikte el ele vereceğiz. Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış, İstanbullular neyi istiyor, neyi bekliyor tüm Türkiye ve tüm dünyaya haykıracağız. Ben Beyoğlu’nun Murat’ı olarak sokak sokak çalışıp tüm kardeşlerimi kucaklayacağım. Bundan önce nasıl gayret gösterdiysem şimdi sadece İstanbul için bu mücadeleyi vereceğim. Sevginiz, muhabbetiniz kardeşliğiniz ve bizi bağrınıza bastığınız için Kasımpaşa’mıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
POLİTİKA
Murat Kurum: Her gencimiz bir sokak hayvanı sahiplense sokakta hayvan kalmaz
10 Ocak, 09:54
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