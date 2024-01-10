https://sputniknews.com.tr/20240110/murat-kurum-istanbulun-trafik-sorununa-iliskin-konustu-nasil-cozulecegini-ortaya-koyacagiz-1079491042.html
Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuştu: 'Nasıl çözüleceğini ortaya koyacağız'
Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuştu: 'Nasıl çözüleceğini ortaya koyacağız'
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, şehrin trafik sorununa ilişkin çözüm planlarını ortaya koyacaklarını açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T09:54+0300
2024-01-10T09:54+0300
2024-01-10T09:54+0300
politika
murat kurum
istanbul
trafik
ibb
yerel seçim
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'un trafik sorununa ilişkin açıklamada bulundu. Kurum şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-aksam-saatlerinde-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-kadar-cikti-1079479765.html
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murat kurum, istanbul, trafik, ibb, yerel seçim
murat kurum, istanbul, trafik, ibb, yerel seçim
Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuştu: 'Nasıl çözüleceğini ortaya koyacağız'
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, şehrin trafik sorununa ilişkin çözüm planlarını ortaya koyacaklarını açıkladı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'un trafik sorununa ilişkin açıklamada bulundu.
Çilesiz bir İstanbul için İstanbul’un trafik yükünü azaltmak zorundayız! Dersimizi çalıştık. Cadde cadde nerede, ne sorun olduğunun tespitini yaptık; nasıl çözüleceğini de eylem planlarıyla ortaya koyacağız.