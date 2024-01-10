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Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuştu: 'Nasıl çözüleceğini ortaya koyacağız'
Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuştu: 'Nasıl çözüleceğini ortaya koyacağız'
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, şehrin trafik sorununa ilişkin çözüm planlarını ortaya koyacaklarını açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'un trafik sorununa ilişkin açıklamada bulundu. Kurum şunları söyledi:
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murat kurum, istanbul, trafik, ibb, yerel seçim
murat kurum, istanbul, trafik, ibb, yerel seçim

Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin konuştu: 'Nasıl çözüleceğini ortaya koyacağız'

09:54 10.01.2024
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, şehrin trafik sorununa ilişkin çözüm planlarını ortaya koyacaklarını açıkladı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'un trafik sorununa ilişkin açıklamada bulundu.
Kurum şunları söyledi:
Çilesiz bir İstanbul için İstanbul’un trafik yükünü azaltmak zorundayız! Dersimizi çalıştık. Cadde cadde nerede, ne sorun olduğunun tespitini yaptık; nasıl çözüleceğini de eylem planlarıyla ortaya koyacağız.
İstanbul'da trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı
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