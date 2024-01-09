https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-aksam-saatlerinde-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-kadar-cikti-1079479765.html
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle artan yoğunluk Anadolu Yakası'nda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T20:05+0300
2024-01-09T20:05+0300
2024-01-09T20:06+0300
türkiye
istanbul
trafik
yoğunluk
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İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi.İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/meteoroloji-genel-mudurlugunden-yeni-aciklama-istanbul-icin-tarih-verildi-1079478151.html
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istanbul, trafik, yoğunluk
istanbul, trafik, yoğunluk
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı
20:05 09.01.2024 (güncellendi: 20:06 09.01.2024)
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle artan yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçüldü.
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi.
İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak kaydedildi.