https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-aksam-saatlerinde-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-kadar-cikti-1079479765.html

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle artan yoğunluk Anadolu Yakası'nda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T20:05+0300

2024-01-09T20:05+0300

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türkiye

istanbul

trafik

yoğunluk

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İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi.İBB Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/meteoroloji-genel-mudurlugunden-yeni-aciklama-istanbul-icin-tarih-verildi-1079478151.html

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istanbul, trafik, yoğunluk