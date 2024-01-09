https://sputniknews.com.tr/20240109/meteoroloji-genel-mudurlugunden-yeni-aciklama-istanbul-icin-tarih-verildi-1079478151.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama: İstanbul için tarih verildi

İstanbul'da ne zaman kar yağacak sorusu gündemdeyken Meteoroloji'den yeni bir duyuru geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma ve cumartesi günleri hafif kar... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T18:25+0300

2024-01-09T18:25+0300

2024-01-09T18:29+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

istanbul

meteoroloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079477994_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_de39f823c12939b94720a2cdd4199e3d.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul kar yağışı, istanbul kar ne zaman, istanbul kar ne zaman yağacak