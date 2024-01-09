https://sputniknews.com.tr/20240109/meteoroloji-genel-mudurlugunden-yeni-aciklama-istanbul-icin-tarih-verildi-1079478151.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama: İstanbul için tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama: İstanbul için tarih verildi
İstanbul'da ne zaman kar yağacak sorusu gündemdeyken Meteoroloji'den yeni bir duyuru geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma ve cumartesi günleri hafif kar... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T18:25+0300
2024-01-09T18:25+0300
2024-01-09T18:29+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
istanbul
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html
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istanbul kar yağışı, istanbul kar ne zaman, istanbul kar ne zaman yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama: İstanbul için tarih verildi
18:25 09.01.2024 (güncellendi: 18:29 09.01.2024)
İstanbul'da ne zaman kar yağacak sorusu gündemdeyken Meteoroloji'den yeni bir duyuru geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.