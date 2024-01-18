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Husiler: Saldırıların askeri kapasitemize etkisi sadece bir yanılsama ve propagandadan ibaret
Husiler: Saldırıların askeri kapasitemize etkisi sadece bir yanılsama ve propagandadan ibaret
Yemen'deki İran destekli Husiler, "ABD-İngiltere tarafından düzenlenen saldırıların askeri kapasitelerini etkilemeyeceğini, bunun sadece bir yanılsama ve... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Husilere ait "Al Masirah" televizyon kanalına konuşan Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, bir Pentagon yetkilisinin "Amerikan-İngiliz saldırıları nedeniyle Husi cephaneliğinin dörtte birinin yok edildiği" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.Husi, "Amerikan-İngiliz saldırganlığı askeri yeteneklerimizi etkilemeyecek ve bu sadece bir yanılsama ve medya propagandasından ibaret" ifadelerini kullandı.Kızıldeniz'deki eylemlerini daha fazlasıyla sürdüreceklerini söyleyen Husi, "Operasyonlarımıza Amerikan ve İngiliz gemileri de dahil olacak. Bize yapılan saldırılar konumumuzla ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek" dedi.Husi lider, şunları kaydetti:Wall Street Journal gazetesi, ismi verilmeyen bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Yemen'e düzenlenen saldırılarda Husilerin askeri cephanesinin 4'te birinin yok edildiğini" yazmıştı.Husiler, son olarak ABD ile İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde, Zimmar, Sada, Taiz ve Bayda'yı kapsayacak şekilde bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/danimarkadan-abd-onculugundeki-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079790048.html
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yemen, abd, abd, ingiltere, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, abdülmelik el-husi
yemen, abd, abd, ingiltere, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, abdülmelik el-husi

Husiler: Saldırıların askeri kapasitemize etkisi sadece bir yanılsama ve propagandadan ibaret

22:00 18.01.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemen'deki İran destekli Husiler, "ABD-İngiltere tarafından düzenlenen saldırıların askeri kapasitelerini etkilemeyeceğini, bunun sadece bir yanılsama ve propagandadan" ibaret olduğunu savundu.
Husilere ait "Al Masirah" televizyon kanalına konuşan Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, bir Pentagon yetkilisinin "Amerikan-İngiliz saldırıları nedeniyle Husi cephaneliğinin dörtte birinin yok edildiği" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
Husi, "Amerikan-İngiliz saldırganlığı askeri yeteneklerimizi etkilemeyecek ve bu sadece bir yanılsama ve medya propagandasından ibaret" ifadelerini kullandı.
Kızıldeniz'deki eylemlerini daha fazlasıyla sürdüreceklerini söyleyen Husi, "Operasyonlarımıza Amerikan ve İngiliz gemileri de dahil olacak. Bize yapılan saldırılar konumumuzla ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek" dedi.
Husi lider, şunları kaydetti:
"Eğer Amerikalı 9 bin kilometreden daha uzak bir yerden bölgemize gelmek zorunda olduğuna inanıyorsa, o zaman bizim neden bir parçamız olan Filistin halkının yanında durmaya hakkımız yok?"
Wall Street Journal gazetesi, ismi verilmeyen bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Yemen'e düzenlenen saldırılarda Husilerin askeri cephanesinin 4'te birinin yok edildiğini" yazmıştı.
Husiler, son olarak ABD ile İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde, Zimmar, Sada, Taiz ve Bayda'yı kapsayacak şekilde bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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