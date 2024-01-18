https://sputniknews.com.tr/20240118/danimarkadan-abd-onculugundeki-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079790048.html
Danimarka'dan ABD öncülüğündeki Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek
Danimarka'dan ABD öncülüğündeki Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen yaptığı açıklamada, Danimarka'nın, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Yemen'deki Husilerle... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:37+0300
2024-01-18T16:37+0300
2024-01-18T16:37+0300
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ensarullah
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kızıldeniz
yemen
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Kaynakların Dışişleri Bakanı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen açıklamasında Danimarka'nın Husi hareketinin saldırılarıyla mücadele etmek üzere ABD öncülüğünde kurulan koalisyona katılacağını söyledi.Bu hususa ilişkin yabancı kaynaklarda yer alan haberde, "Danimarka, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Yemen'deki Husilerle savaşmak üzere kurulan ABD liderliğindeki altı uluslu koalisyona katılacak" ifadesine yer verildi.Söz konusu haberde Danimarka'nın bu ittifaka katkısının 'bir kurmay subaydan' oluşacağı belirtildi.Daha önce Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Danimarka hükümetinin ABD'nin Husilerin mevzilerine yönelik saldırılarını tamamen desteklediğini ve operasyona katılmak üzere bölgeye bir fırkateyn göndereceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html
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danimarka, lars lökke rasmussen, husiler, husiler hareketi, ensarullah, abd, kızıldeniz, yemen
danimarka, lars lökke rasmussen, husiler, husiler hareketi, ensarullah, abd, kızıldeniz, yemen
Danimarka'dan ABD öncülüğündeki Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen yaptığı açıklamada, Danimarka'nın, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Yemen'deki Husilerle mücadele etmek için ABD liderliğindeki altı ülkeden oluşan koalisyona katılacağını söyledi.
Kaynakların Dışişleri Bakanı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen açıklamasında Danimarka'nın Husi hareketinin saldırılarıyla mücadele etmek üzere ABD öncülüğünde kurulan koalisyona katılacağını söyledi.
Bu hususa ilişkin yabancı kaynaklarda yer alan haberde, "Danimarka, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Yemen'deki Husilerle savaşmak üzere kurulan ABD liderliğindeki altı uluslu koalisyona katılacak" ifadesine yer verildi.
Söz konusu haberde Danimarka'nın bu ittifaka katkısının 'bir kurmay subaydan' oluşacağı belirtildi.
Daha önce Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Danimarka hükümetinin ABD'nin Husilerin mevzilerine yönelik saldırılarını tamamen desteklediğini ve operasyona katılmak üzere bölgeye bir fırkateyn göndereceğini söylemişti.