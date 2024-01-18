https://sputniknews.com.tr/20240118/galler-prensesi-kate-middleton-ameliyat-oldu-iyilesmesi-aylar-surecek-1079781097.html
Galler Prensesi Kate Middleton ameliyat oldu: İyileşmesi aylar sürecek
Galler Prensesi Kate Middleton ameliyat oldu: İyileşmesi aylar sürecek
Kensington Sarayı, Galler Prensesi Kate'in daha önce planlanmış bir ameliyat geçirdiğini, 10 ila 14 gün boyunca hastanede kalmasının beklendiğini açıkladı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:11+0300
2024-01-18T13:11+0300
2024-01-18T13:11+0300
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kate middleton
galler
ingiltere
ameliyat
prostat
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Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu belirtildi.Middleton yaklaşık 2 hafta hastanede kalacak.Kral da tedavi görecekİngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirildi.Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtildi.Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedildi.Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/kral-charles-kendi-parmaklariyla-dalga-gecti-endiselenme-senin-sosis-parmaklarin-yok--1078840399.html
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kate middleton, galler, ingiltere, ameliyat, prostat
kate middleton, galler, ingiltere, ameliyat, prostat
Galler Prensesi Kate Middleton ameliyat oldu: İyileşmesi aylar sürecek
Kensington Sarayı, Galler Prensesi Kate'in daha önce planlanmış bir ameliyat geçirdiğini, 10 ila 14 gün boyunca hastanede kalmasının beklendiğini açıkladı.
Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu belirtildi.
Middleton yaklaşık 2 hafta hastanede kalacak.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirildi.
Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtildi.
Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedildi.
Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.