https://sputniknews.com.tr/20240118/fenerbahce-hareketlendi-ismail-kartaldan-caglar-soyuncu-aciklamasi-1079765770.html

Fenerbahçe hareketlendi: İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması

Fenerbahçe hareketlendi: İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması

Fenerbahçe'de Leorando Bonucci ve Rade Krunic sonrası gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrildi. Transferdeki son durum belli oldu. Fenerbahçe'de tecrübeli... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T07:54+0300

2024-01-18T07:54+0300

2024-01-18T07:54+0300

spor

ismail kartal

çağlar söyüncü

futbol

transfer

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Ara transfer dönemine Leorando Bonucci ve Rade Krunic’i alarak hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, stopere ikinci takviye için tüm şartlarını zorluyor.Atletico Madrid’in tecrübeli ismi Savic ile görüşen sarı-lacivertliler, 4 milyon euroluk maaş isteği ile karşılaşınca geri adım atmıştı. Yönetim bu gelişme sonrası rotasını İspanyol ekibinden Çağlar Söyüncü’yü gündemine alırken, milli futbolcuyla da el sıkışmıştı. Ancak La Liga ekibi daha Fenerbahçe’ye son kararını açıklamadı.Yerli olması önemliFenerbahçe, Çağlar için sonuna kadar savaşacak. Bunun en önemli sebebi sahada üç yerli ismin yer alması. Yerli rotasyonunda Ferdi’yi dinlendirme fırsatı bulamayan teknik direktör Kartal’ın, eğer milli futbolcu gelirse eli rahatlayacak.Djiku’nun Afrika Kupası’ndan dönmesinin, Becao’nun ise yüzde yüz hazır olmasının bir ayı bulacağını düşünen teknik heyet Çağlar gelirse, defansı Bonucci ile Çağlar’dan oluşturacak. Oosterwolde’nin boşa çıkmasıyla Ferdi zaman zaman dinlendirilecekİsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklamasıZiraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor karşısında rakibine attığı 6 golle sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü için de açıklamalarda bulundu:

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ismail kartal, çağlar söyüncü, futbol, transfer