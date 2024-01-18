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Dev derbi öncesi Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı: 'Sadece bir istisna olacak, hazır ol'
Dev derbi öncesi Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı: 'Sadece bir istisna olacak, hazır ol'
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile oynanacak derbi maçı öncesi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, Arda... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk maçına Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında çıkmıştı. Süper Kupa yarı finalinin ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, finalde Barcelona'ya karşı süre bulamamıştı.Neden oynatmadığını açıkladıReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının son dakikalarında Arda Güler'i oyuna almaktan son anda vazgeçti. Maçın ardından Arda Güler ile görüşen Ancelotti, "Barcelonalı oyuncular gergindi ve maç sert geçiyordu. Bana pahalıya mal olabilir ama bu şartlarda seni oynatmayacağım." demişti.'Sadece bir istisna olacak, hazır ol'Carlo Ancelotti, ligde oynanacak Atletico Madrid derbisinde Arda Güler'e şans vermeyi düşünüyor. Defansa Central'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam dev maç öncesi milli yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdi.Ancelotti, Arda Güler'le yaptığı görüşmede genç yıldıza "Sadece bir istisna olacak... Eğer maç çok kötüyse oynamayacaksın... Ama normal şartlarda hazır ol, çünkü seni sahada istiyorum." ifadelerini kullandı.Haberde Atletico Madrid ile deplasmanda oynanacak maçın gergin bir atmosferde geçeceği belirtildi. Haberin detayında Arda Güler'in Real Madrid'de önemli bir rol almak istediği belirtilirken genç yıldızın yavaş bir şekilde rotasyona dahil olup süre alabileceğinin farkında olduğu okuyuculara aktarıldı.
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carlo ancelotti, arda güler, real madrid, atletico madrid, derbi, ispanya, futbol, maç, oyun, kadro, ilk 11'ler
carlo ancelotti, arda güler, real madrid, atletico madrid, derbi, ispanya, futbol, maç, oyun, kadro, ilk 11'ler

Dev derbi öncesi Ancelotti'den Arda Güler'e uyarı: 'Sadece bir istisna olacak, hazır ol'

08:12 18.01.2024
© AA / Federico TitoneArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / Federico Titone
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile oynanacak derbi maçı öncesi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, Arda Güler'e hazır ol mesajı verdi.
Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk maçına Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında çıkmıştı. Süper Kupa yarı finalinin ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, finalde Barcelona'ya karşı süre bulamamıştı.

Neden oynatmadığını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının son dakikalarında Arda Güler'i oyuna almaktan son anda vazgeçti. Maçın ardından Arda Güler ile görüşen Ancelotti, "Barcelonalı oyuncular gergindi ve maç sert geçiyordu. Bana pahalıya mal olabilir ama bu şartlarda seni oynatmayacağım." demişti.

'Sadece bir istisna olacak, hazır ol'

Carlo Ancelotti, ligde oynanacak Atletico Madrid derbisinde Arda Güler'e şans vermeyi düşünüyor. Defansa Central'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam dev maç öncesi milli yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Ancelotti, Arda Güler'le yaptığı görüşmede genç yıldıza "Sadece bir istisna olacak... Eğer maç çok kötüyse oynamayacaksın... Ama normal şartlarda hazır ol, çünkü seni sahada istiyorum." ifadelerini kullandı.
Haberde Atletico Madrid ile deplasmanda oynanacak maçın gergin bir atmosferde geçeceği belirtildi. Haberin detayında Arda Güler'in Real Madrid'de önemli bir rol almak istediği belirtilirken genç yıldızın yavaş bir şekilde rotasyona dahil olup süre alabileceğinin farkında olduğu okuyuculara aktarıldı.
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