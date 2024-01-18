Emeklilere yüzde 5'lik ek zam önergesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

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En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.