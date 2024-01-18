https://sputniknews.com.tr/20240118/emekli-maaslariyla-ilgili-kanun-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1079792617.html
Emeklilere yüzde 5'lik ek zam önergesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
Emeklilere yüzde 5'lik ek zam önergesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:31+0300
2024-01-18T17:31+0300
2024-01-18T17:46+0300
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son dakika, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu
son dakika, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Emeklilere yüzde 5'lik ek zam önergesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
17:31 18.01.2024 (güncellendi: 17:46 18.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.