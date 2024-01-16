Erdoğan: Güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik

"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki hava harekatlarımızla 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerimizin operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır.

Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik.

Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir.