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Erdoğan: Güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik
Erdoğan: Güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
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Erdoğan: Güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik

18:19 16.01.2024 (güncellendi: 18:44 16.01.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki hava harekatlarımızla 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.
Emniyet ve jandarma birimlerimizin operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır.
Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik.
Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir.
Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir.
Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır.
Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır.
Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir.
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