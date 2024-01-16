https://sputniknews.com.tr/20240116/zincir-marketlerde-yeni-donem-ihtiyaca-ozel-reyon-zorunlulugu-geldi-1079699553.html
Zincir marketlerde yeni dönem: 'İhtiyaca özel reyon' zorunluluğu geldi
Zincir marketlerde yeni dönem: 'İhtiyaca özel reyon' zorunluluğu geldi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi. 1... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T13:43+0300
2024-01-16T13:43+0300
2024-01-16T13:43+0300
ekonomi
zincir market
zorunluluk
ticaret bakanlığı
gluten
glütensiz
resmi gazete
laktozsuz
laktoz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_17baec37befef9397f5cc12b79b627e9.jpg
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette kamuoyundan gelen görüşleri de dikkate alarak, üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerle ilgili düzenlemeye gitmişti. Bakanlık tarafından hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 14 Aralık 2023’te Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararın en dikkat çeken maddelerinden biri de glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşımın kolaylaştırılmasına yönelik oldu. Uygulama 1 Ocak 2024 itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, zincir marketler, glütensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açmaya başladı.Buna göre glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerine ilişkin arzın artırılması ve talebin karşılanmasını desteklemek amaçlandı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'na, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.'Ekmek bile bulamıyorduk'Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi ise "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glütensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glütensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik" ifadelerini kullandı.Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu yönetmeliğin Resmi Gazete'de duyurulmasının memnun ettiğini belirten Beşikçi, "Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/uzmani-acikladi-evinizi-daha-sicak-tutmaniza-yardimci-olabilecek-tedbirler-1079682945.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_86f39d340e084eede254899becdd0041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zincir market, zorunluluk, ticaret bakanlığı, gluten, glütensiz , resmi gazete, laktozsuz, laktoz
zincir market, zorunluluk, ticaret bakanlığı, gluten, glütensiz , resmi gazete, laktozsuz, laktoz
Zincir marketlerde yeni dönem: 'İhtiyaca özel reyon' zorunluluğu geldi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi. 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayan karar ile şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde reyonlar açılmaya başlandı.
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette kamuoyundan gelen görüşleri de dikkate alarak, üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerle ilgili düzenlemeye gitmişti. Bakanlık tarafından hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 14 Aralık 2023’te Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararın en dikkat çeken maddelerinden biri de glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşımın kolaylaştırılmasına yönelik oldu. Uygulama 1 Ocak 2024 itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, zincir marketler, glütensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açmaya başladı.
Buna göre glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerine ilişkin arzın artırılması ve talebin karşılanmasını desteklemek amaçlandı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'na, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.
'Ekmek bile bulamıyorduk'
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi ise "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glütensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glütensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik" ifadelerini kullandı.
Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu yönetmeliğin Resmi Gazete'de duyurulmasının memnun ettiğini belirten Beşikçi, "Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" açıklamasında bulundu.