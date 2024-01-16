https://sputniknews.com.tr/20240116/uzmani-acikladi-evinizi-daha-sicak-tutmaniza-yardimci-olabilecek-tedbirler-1079682945.html

Uzmanı açıkladı: Evinizi daha sıcak tutmanıza yardımcı olabilecek tedbirler

Uzmanı açıkladı: Evinizi daha sıcak tutmanıza yardımcı olabilecek tedbirler

Uzmanlar, kış aylarında ısıtma maliyetlerini düşürüp, evleri daha sıcak tutma yöntemlerini listeledi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T07:37+0300

2024-01-16T07:37+0300

2024-01-16T07:37+0300

ekonomi

tasarruf

enerji

ısıtma

doğalgaz

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Bazı basit çözümlerle evin içindeki sıcaklığın nasıl artırılabileceğine dair uzmanlardan açıklama geldi. İngiltere de dahil birçok Avrupa ülkesinde enerji yoksulluğu giderek büyüyen bir sorun. Enerji yoksulluğu ile mücadele eden End Fuel Poverty Coalition isimli kuruluşun aktardığına göre, geçen sene İngiltere’de soğuk evlerin neden olduğu yaklaşık 5 bin ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor.İngiltere’de küresel inovasyonu destekleyen bir vakıf olan Nesta'nın sürdürülebilir gelecekten sorumlu direktör yardımcısı Katy King, “Bu ucuz ya da ücretsiz yöntemlerin bazıları hakkında yeterince bilgi yoktu” diyor. Geçen sene Nesta, insanların peteklerin arkasına folyo uygulamak veya pencerelerine cam filmi eklemek gibi yöntemlerle elde edebilecekleri tahmini tasarrufları kilovat saat cinsinden yayımladı.Tipik bir İngiliz evinin enerji tüketiminde beklenen değişikliğe dayanan bu veriler, bir kombinin peteklere gönderdiği suyun sıcaklığını 60 dereceye düşürmenin yılda 43 sterlin (55 dolar) tasarruf sağlayacağını gösteriyor. King, kombi su sıcaklığını daha da düşürülmesi durumunda bu tasarrufun artacağını söylüyor.Cam filmler de çoğu evde yaklaşık 40 sterlin (51 pound) tasarruf sağlayabilir. Bu veriler 2023 sonbaharında İngiltere’deki enerji maliyetini yansıtıyor. Ancak ABD Enerji Bakanlığı pencerelerden geçen ısının binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 25-30'unu oluşturduğunu tahmin ediyor.Ancak Nesta araştırmasına göre, peteklerde kullanılan folyo desteğinin o kadar de büyük bir tasarruf sağlamadığını söylüyor. Bu sadece gaz veya yakıt bazlı ısıtma sistemlerinin olduğu evlerde dıştan yalıtımlı duvarlarda işe yarıyor. Bununla birlikte, içeri sızan havayı azaltmak oldukça etkili olabilir.Termostatınızı 20 dereceden 19 dereceye indirebilmenin 100 sterlinden (127 dolar) fazla tasarruf sağlayacağı da düşünülüyor. Başka birçok tasarruf yöntemi de var. Örneğin, peteklerin havasını almak da ısınmayı iyileştirmenin iyi bir yolu.Sürdürülebilir Enerji Merkezi'nde yakıt yoksulluğu danışmanı Elliot Clark, duşta ne kadar zaman geçirdiğinizi de düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle de suyun elektrikle ısıtıldığı bir duşunuz varsa. İngiltere'deki mevcut ortalama elektrik fiyatlarıyla, 10 dakikalık sıcak bir duş yaklaşık 50 peni (64 sent) tutabiliyor.Bu tek başına büyük bir miktar değil. Ancak örneğin üç kişi yaşıyorsanız ve yılın 365 günü ile çarpıldığında yaklaşık 550 sterlin (700 dolar) tutuyor. Clark, duşu dört dakikaya düşürerek bu maliyeti yarıdan fazla azaltabileceğinizi söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240113/eviniz-isinmiyorsa-dikkat-uzmanindan-faturayi-yari-yariya-dusuren-taktik-1079612252.html

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