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https://sputniknews.com.tr/20240113/eviniz-isinmiyorsa-dikkat-uzmanindan-faturayi-yari-yariya-dusuren-taktik-1079612252.html
Eviniz ısınmıyorsa dikkat: Uzmanından doğalgaz faturasını yarı yarıya düşüren taktik
Eviniz ısınmıyorsa dikkat: Uzmanından doğalgaz faturasını yarı yarıya düşüren taktik
Yılın en soğuk aylarına girerken, doğalgaz faturasını hafifletmek için neler yapabileceğimize dair tartışmalar da hız kazandı. Kış aylarında ev ısıtması için... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T20:34+0300
2024-01-13T20:36+0300
ekonomi
ısınma
fatura
doğal gaz
doğalgaz
zam
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Uzmanlara göre evinizi sıcacık yapacak ve faturanızı yarı yarıya düşürecek pratik bir taktik ile soğuk kış günlerini daha konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu pratik ve etkili ev ısıtma yöntemi kış aylarında daha konforlu bir ortama kavuşmanızı sağlıyor. Su kaybını önlemek için mutlaka tedbir alınmalıPetekleriniz sıcak olmasına rağmen, evin içi buz gibiyse ısı kaybını önlemeniz için mutlaka önlem almalısınız. Özellikle yalıtım yapılmamış bir binada oturuyorsanız bu sorunla karşı karşıya kalmanız olası.Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek formülEviniz ısınmıyor veya daha çok ısınmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek şey alüminyum folyo levhasınız peteklerinizin arkasına koymak. Eğer evinizde alüminyum folyo levhası bulunuyorsa genişçe bir kartonu mutfakta kullandığınız alüminyum folyo ile kaplayarak da koyabilirsiniz.Bu yöntem sayesinde ısı duvar tarafından emilmeyecek ve odaya yansıyacaktır. Kalorifer peteğinin arkasına alüminyum folyo koyarak yüzde 3'lük bir ısı elde edebilirsiniz. Peteğin arkasına koyulan alüminyum folyo kaplama taktiği sayesinde petekten çıkan sıcak duvardan dışarı çıkacak ve evinizde ısı kaybı önlenecek.Doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak ısınma maliyetini azaltır mı?O halde, enerji kullanımı ve dolayısıyla doğalgaz faturalarını mümkün olduğunca düşük tutarken sıcak kalmanın en iyi yolu nedir? Isıtmayı ihtiyaç olduğunda açmak mı, yoksa kombiyi her zaman açık, fakat çok daha düşük bir seviyede tutmak mı?Londra merkezli MoneySavingExpert (Para Tasarrufu Uzmanları), bu sorunun çok net bir cevabı olmadığını kabul ediyor ve en ekonomik seçeneğin büyük ölçüde 'evinizin ihtiyaç duyduğu enerji miktarına' bağlı olduğunu söylüyor. Bu da doğrudan evinizin büyüklüğü ve yalıtımın kalitesiyle ilgili.Uzmanlara göre, doğalgazı tüm gün en düşük derecede çalıştırmanın diğer seçeneklere göre 'daha az maliyetli olduğu' fikri ise bir şehir efsanesi. Isıtmayı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açmanın uzun vadede enerji ve dolayısıyla para tasarrufu yapmanın en iyi yolu olduğu konusunda ise netler.Yalıtım faktörüBu noktada anlaşılması gereken en önemli şey, evinizi ısıtmak için gereken toplam enerji miktarı.Şöyle ki; belli bir miktar enerjinin sürekli olarak evinizden dışarı sızdığı bir gerçek, ne kadar sızdığı ise yalıtımınızın ne kadar iyi olduğuna bağlı.Basit bir mantık kurmak gerekirse; ısıtıcıyı tüm gün açık tutarsanız, gün boyunca enerji kaybedersiniz, bu nedenle evinizi yalnızca ihtiyacınız olduğunda ısıtmak her zaman daha hesaplı bir yöntemdir.'Sürekli açık bırakılmalı' diyen uzmanlar da varFakat 'petekleri sürekli açık bırakma' seçeneğini savunan uzmanlar da yok değil ve temel görüşleri ise aşağıdaki gibi:
https://sputniknews.com.tr/20231123/dogalgaz-sayaclarinda-yeni-donem-tarih-belirlendi-yenileme-yapmayana-10-bin-tl-ceza-yolda-1077697302.html
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doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır, doğalgaz tasarrufu, doğalgaz zam, doğalgazı verimli kullanmak için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için neler yapmalıyız, doğalgaz tasarrufu için petek kapatmak, petekleri kapatmak tasarruf sağlar mı

Eviniz ısınmıyorsa dikkat: Uzmanından doğalgaz faturasını yarı yarıya düşüren taktik

20:34 13.01.2024 (güncellendi: 20:36 13.01.2024)
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA
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Yılın en soğuk aylarına girerken, doğalgaz faturasını hafifletmek için neler yapabileceğimize dair tartışmalar da hız kazandı. Kış aylarında ev ısıtması için kullanılan doğal gaz faturaları bazen bütçeleri olumsuz etkileyebiliyor. Peki faturayı düşürmek için en iyi çözüm ne? Doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılabilir?
Uzmanlara göre evinizi sıcacık yapacak ve faturanızı yarı yarıya düşürecek pratik bir taktik ile soğuk kış günlerini daha konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu pratik ve etkili ev ısıtma yöntemi kış aylarında daha konforlu bir ortama kavuşmanızı sağlıyor.

Su kaybını önlemek için mutlaka tedbir alınmalı

Petekleriniz sıcak olmasına rağmen, evin içi buz gibiyse ısı kaybını önlemeniz için mutlaka önlem almalısınız. Özellikle yalıtım yapılmamış bir binada oturuyorsanız bu sorunla karşı karşıya kalmanız olası.

Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek formül

Eviniz ısınmıyor veya daha çok ısınmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek şey alüminyum folyo levhasınız peteklerinizin arkasına koymak. Eğer evinizde alüminyum folyo levhası bulunuyorsa genişçe bir kartonu mutfakta kullandığınız alüminyum folyo ile kaplayarak da koyabilirsiniz.
Bu yöntem sayesinde ısı duvar tarafından emilmeyecek ve odaya yansıyacaktır. Kalorifer peteğinin arkasına alüminyum folyo koyarak yüzde 3'lük bir ısı elde edebilirsiniz. Peteğin arkasına koyulan alüminyum folyo kaplama taktiği sayesinde petekten çıkan sıcak duvardan dışarı çıkacak ve evinizde ısı kaybı önlenecek.

Doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak ısınma maliyetini azaltır mı?

O halde, enerji kullanımı ve dolayısıyla doğalgaz faturalarını mümkün olduğunca düşük tutarken sıcak kalmanın en iyi yolu nedir? Isıtmayı ihtiyaç olduğunda açmak mı, yoksa kombiyi her zaman açık, fakat çok daha düşük bir seviyede tutmak mı?
Londra merkezli MoneySavingExpert (Para Tasarrufu Uzmanları), bu sorunun çok net bir cevabı olmadığını kabul ediyor ve en ekonomik seçeneğin büyük ölçüde 'evinizin ihtiyaç duyduğu enerji miktarına' bağlı olduğunu söylüyor. Bu da doğrudan evinizin büyüklüğü ve yalıtımın kalitesiyle ilgili.
Uzmanlara göre, doğalgazı tüm gün en düşük derecede çalıştırmanın diğer seçeneklere göre 'daha az maliyetli olduğu' fikri ise bir şehir efsanesi. Isıtmayı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açmanın uzun vadede enerji ve dolayısıyla para tasarrufu yapmanın en iyi yolu olduğu konusunda ise netler.

Yalıtım faktörü

Bu noktada anlaşılması gereken en önemli şey, evinizi ısıtmak için gereken toplam enerji miktarı.
Şöyle ki; belli bir miktar enerjinin sürekli olarak evinizden dışarı sızdığı bir gerçek, ne kadar sızdığı ise yalıtımınızın ne kadar iyi olduğuna bağlı.
Basit bir mantık kurmak gerekirse; ısıtıcıyı tüm gün açık tutarsanız, gün boyunca enerji kaybedersiniz, bu nedenle evinizi yalnızca ihtiyacınız olduğunda ısıtmak her zaman daha hesaplı bir yöntemdir.

'Sürekli açık bırakılmalı' diyen uzmanlar da var

Fakat 'petekleri sürekli açık bırakma' seçeneğini savunan uzmanlar da yok değil ve temel görüşleri ise aşağıdaki gibi:
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