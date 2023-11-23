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Doğalgaz sayaçlarında yeni dönem: Tarih belirlendi, yenileme yapmayana 10 bin TL ceza yolda
Doğalgaz sayaçlarında yeni dönem: Tarih belirlendi, yenileme yapmayana 10 bin TL ceza yolda
Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2014-31... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:33+0300
2023-11-23T10:33+0300
doğalgaz
ekonomi
sayaç
düzenleme
sanayi ve teknoloji bakanlığı
muayene
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda hangi idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Sayaç muayenelerinde servisler ücret talep etmeyecekSayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.Muayenede, sayacın tip onayının olmadığının veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti halinde, sayacın muayenesine devam edilmeyecek ve bu durum söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporunda belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak.Sayacın Servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacakMuayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak. Sayaçların muayene müracaatı, kullanıcısı veya kullanıcı tarafından yetkilendirilen servis tarafından ilgili il müdürlüğüne yapılacak. İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.Doğal gaz sayaçlarında değişim süreci1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.Yönetmelikler 1 Ocak'ta yürürlükte olacakÖte yandan, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı.Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi.Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
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10:33 23.11.2023
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılmasını kararlaştırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda hangi idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sayaç muayenelerinde servisler ücret talep etmeyecek

Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.
Muayenede, sayacın tip onayının olmadığının veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti halinde, sayacın muayenesine devam edilmeyecek ve bu durum söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporunda belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak.

Sayacın Servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak

Muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak. Sayaçların muayene müracaatı, kullanıcısı veya kullanıcı tarafından yetkilendirilen servis tarafından ilgili il müdürlüğüne yapılacak. İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.

Doğal gaz sayaçlarında değişim süreci

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.
Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.
Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

Yönetmelikler 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Öte yandan, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı.
Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi.
Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
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