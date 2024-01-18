https://sputniknews.com.tr/20240118/canakkalede-firtina-uyarisi-yarin-bazi-feribot-seferleri-yapilamayacak-1079787591.html
Çanakkale'de fırtına uyarısı: Yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Çanakkale'de fırtına uyarısı: Yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T15:40+0300
2024-01-18T15:40+0300
2024-01-18T15:40+0300
türkiye
feribot
fırtına
çanakkale
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifedeki diğer tüm seferin saatinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği, planlı diğer tüm seferlerin yapılacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/feribot-seferleri-bir-kez-daha-iptal-edildi-1079482895.html
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feribot, fırtına, çanakkale
feribot, fırtına, çanakkale
Çanakkale'de fırtına uyarısı: Yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifedeki diğer tüm seferin saatinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği, planlı diğer tüm seferlerin yapılacağı duyuruldu.