https://sputniknews.com.tr/20240118/canakkalede-firtina-uyarisi-yarin-bazi-feribot-seferleri-yapilamayacak-1079787591.html

Çanakkale'de fırtına uyarısı: Yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de fırtına uyarısı: Yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T15:40+0300

2024-01-18T15:40+0300

2024-01-18T15:40+0300

türkiye

feribot

fırtına

çanakkale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104075/31/1040753140_19:0:1155:639_1920x0_80_0_0_2f25a6dd680bb0e5545300d5a66ba566.jpg

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifedeki diğer tüm seferin saatinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği, planlı diğer tüm seferlerin yapılacağı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240109/feribot-seferleri-bir-kez-daha-iptal-edildi-1079482895.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

feribot, fırtına, çanakkale