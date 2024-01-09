https://sputniknews.com.tr/20240109/feribot-seferleri-bir-kez-daha-iptal-edildi-1079482895.html
Feribot seferleri bir kez daha iptal edildi
Feribot seferleri bir kez daha iptal edildi
Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi. Güney Marmara'da... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T23:46+0300
2024-01-09T23:46+0300
2024-01-09T23:49+0300
gestaş a.ş.
türkiye
feribot
marmara denizi
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Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak. Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/guney-marmarada-vapur-seferleri-iptal--1079441342.html
türkiye
marmara denizi
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gestaş a.ş., feribot, marmara denizi
gestaş a.ş., feribot, marmara denizi
Feribot seferleri bir kez daha iptal edildi
23:46 09.01.2024 (güncellendi: 23:49 09.01.2024)
Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi. Güney Marmara'da pazartesi günü bazı seferler iptal edilmişti.
Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak. Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.