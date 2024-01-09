https://sputniknews.com.tr/20240109/feribot-seferleri-bir-kez-daha-iptal-edildi-1079482895.html

Feribot seferleri bir kez daha iptal edildi

Feribot seferleri bir kez daha iptal edildi

Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi. Güney Marmara'da... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T23:46+0300

2024-01-09T23:46+0300

2024-01-09T23:49+0300

gestaş a.ş.

türkiye

feribot

marmara denizi

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Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak. Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240108/guney-marmarada-vapur-seferleri-iptal--1079441342.html

türkiye

marmara denizi

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gestaş a.ş., feribot, marmara denizi