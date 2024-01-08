https://sputniknews.com.tr/20240108/guney-marmarada-vapur-seferleri-iptal--1079441342.html
Güney Marmara'da vapur seferleri iptal
Güney Marmara'da vapur seferleri iptal
Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T22:46+0300
2024-01-08T22:46+0300
2024-01-08T22:47+0300
türkiye
marmara denizi
vapur
iptal
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Güney Marmara'da Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.Güney Marmara Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferlerin de iptal edildiği açıklandı.Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/akomdan-istanbul-icin-kar-uyarisi-ne-zaman-baslayacak-1079423786.html
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marmara denizi, vapur, iptal
marmara denizi, vapur, iptal
Güney Marmara'da vapur seferleri iptal
22:46 08.01.2024 (güncellendi: 22:47 08.01.2024)
Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Güney Marmara'da Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.
Güney Marmara Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferlerin de iptal edildiği açıklandı.
Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.