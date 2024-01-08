https://sputniknews.com.tr/20240108/guney-marmarada-vapur-seferleri-iptal--1079441342.html

Güney Marmara'da vapur seferleri iptal

Güney Marmara'da vapur seferleri iptal

Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T22:46+0300

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türkiye

marmara denizi

vapur

iptal

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Güney Marmara'da Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.Güney Marmara Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferlerin de iptal edildiği açıklandı.Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/akomdan-istanbul-icin-kar-uyarisi-ne-zaman-baslayacak-1079423786.html

türkiye

marmara denizi

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