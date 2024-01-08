https://sputniknews.com.tr/20240108/akomdan-istanbul-icin-kar-uyarisi-ne-zaman-baslayacak-1079423786.html

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Ne zaman başlayacak?

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T12:53+0300

2024-01-08T12:53+0300

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.Kar ne zaman yağacak?Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadelede 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-genel-mudurlugunden-beklenen-aciklama-geldi-3-bolgeyi-etkisi-altina-alacak-1079383987.html

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