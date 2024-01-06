https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-genel-mudurlugunden-beklenen-aciklama-geldi-3-bolgeyi-etkisi-altina-alacak-1079383987.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi: 3 bölgeyi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi: 3 bölgeyi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye geneliyle ilgili yapılan son duyurulara göre hava sıcaklıklarında ciddi düşüş meydana yaşanacak, bazı bölgelerde ise... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T17:10+0300

2024-01-06T17:10+0300

2024-01-06T17:10+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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hava durumu

sıcaklık

fırtına

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Türkiye'de hava durumuna ilişkin son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.Yapılan son açıklamada merak edilen hava sıcaklığının düşüp düşmeyeceği ve ne zaman düşeceği sorularının yanıtı netleşti. Meteoroloji'ye göre salı gününden itibaren hissedilir derecede azalma söz konusu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek.Sıcaklık düşüşünün batı kesimlerden başlayacağına dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzey, iç ve batı bölgelerde söz konusu düşüşün meydana geleceğini bildirdi.Yapılan bilgilendirmede "Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.Fırtına nerelerde etkili olacak?Sosyal medya mecralarından açıklamalarda bulunan Meteoroloji bu gece yarısı itibarıyla kuvvetli rüzgar ve fırtınanın batı kesimlerde etkili olacağını bildirdi.Kıyı Ege'den başlayarak Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.Pazar günü sabah saatlerinden itibaren de Ege'nin batısı ve Marmara'nın batısı, zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/istanbul-valiligi-uyardi-firtina-geliyor-1079383219.html

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meteoroloji genel müdürlüğü açıklama, hava sıcaklıkları düşecek mi, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, fırtına uyarısı