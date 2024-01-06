https://sputniknews.com.tr/20240106/istanbul-valiligi-uyardi-firtina-geliyor-1079383219.html

İstanbul Valiliği uyardı: 'fırtına' geliyor

İstanbul Valiliği uyardı: 'fırtına' geliyor

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

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fırtına

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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istanbul valiliği, istanbul, hava, hava durumu, uyarı, fırtına