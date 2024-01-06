https://sputniknews.com.tr/20240106/istanbul-valiligi-uyardi-firtina-geliyor-1079383219.html
İstanbul Valiliği uyardı: 'fırtına' geliyor
İstanbul Valiliği uyardı: 'fırtına' geliyor
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T16:23+0300
2024-01-06T16:23+0300
2024-01-06T16:23+0300
yaşam
istanbul valiliği
istanbul
hava
hava durumu
uyarı
fırtına
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
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istanbul valiliği, istanbul, hava, hava durumu, uyarı, fırtına
istanbul valiliği, istanbul, hava, hava durumu, uyarı, fırtına
İstanbul Valiliği uyardı: 'fırtına' geliyor
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.