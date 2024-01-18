https://sputniknews.com.tr/20240118/buyuk-kayiplar-veren-ukrayna-ordusunda-kadin-savascilar-tespit-edildi-1079790170.html

Büyük kayıplar veren Ukrayna ordusunda kadın savaşçılar tespit edildi

Büyük kayıplar veren Ukrayna ordusunda kadın savaşçılar tespit edildi

Rus ordusuna bağlı Çeçen özel kuvvetleri ‘Ahmat’ birliğinden bir savaşçı, cephenin Kremennaya istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait kadınlardan... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:39+0300

2024-01-18T16:39+0300

2024-01-18T16:39+0300

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seferberlik

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‘Ahmat’ özel kuvvet birliğinden Aid kod adlı savaşçı, Sputnik’e demecinde cephenin Kremennaya sektöründe Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait kadınlardan oluşan bir bölüğünün görüldüğünü söyledi.Aid, “Şimdi 111. Bölgesel Savunma Tugayı’nı, ‘Azov’u’ faaliyete geçirdiler, 12. Özel Kuvvet Tugayı’na yardım geldi. Pek çok farklı insan geliyor. En şaşırtıcı olanı ise, yalnızca kadınlardan oluşan bir tümenin ‘sahaya’ girmesidir” diye konuştu.Muhtemelen gönüllülerden oluşan kadın birliğinin K-2 adı verildiğine ve bu bölüğün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 54. Tugayı’na bağlı olduğuna dikkat çeken Aid, “Daha önce elbette böyle bir şeyle karşılaşmadık. Akustik tuzaklar olabileceğini, belki de bize öyle (sesler geliyormuş gibi) gelebileceğini düşündük, ancak sonra telsiz görüşmelerini dinledik ve evet, oradakiler gerçekten de kadın” ifadelerini kullandı.Cephenin bu sektöründeki kadın askerlerin İHA operatörü ve keskin nişancı olarak görev yaptıklarını dile getiren asker, “Onlar iyi İHA uzmanıdır. Keskin nişancı çalışmalarını değerlendirmek zor, şimdilik karşılıklı olarak keskin nişancı atışları ile, İHA ve topçu kuvvetleri ile onlarla ‘haberleşiyoruz’. Ama saldırıya geçtiğimiz zaman neler yapacaklarını görürüz” diye sözlerini tamamladı.

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