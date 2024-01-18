https://sputniknews.com.tr/20240118/basaksehir-futbol-kulubunden-israilli-futbolcu-eden-karzev-ile-ilgili-aciklama-1079791561.html

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya paylaşımından dolayı hakkında disiplin süreci başlatılan İsrailli futbolcu Eden Karzev'e para cezası verildiğini ve... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T17:01+0300

2024-01-18T17:01+0300

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Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240115/jehezkel-ve-karzev-pfdkya-sevk-edildi-1079674814.html

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