https://sputniknews.com.tr/20240118/basaksehir-futbol-kulubunden-israilli-futbolcu-eden-karzev-ile-ilgili-aciklama-1079791561.html
Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını verdi
Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını verdi
Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya paylaşımından dolayı hakkında disiplin süreci başlatılan İsrailli futbolcu Eden Karzev'e para cezası verildiğini ve... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:01+0300
2024-01-18T17:01+0300
2024-01-18T17:19+0300
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Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240115/jehezkel-ve-karzev-pfdkya-sevk-edildi-1079674814.html
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medipol başakşehir, son dakika, ceza
Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını verdi
17:01 18.01.2024 (güncellendi: 17:19 18.01.2024)
Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya paylaşımından dolayı hakkında disiplin süreci başlatılan İsrailli futbolcu Eden Karzev'e para cezası verildiğini ve oyuncunun kariyerini yurtdışında sürdürmesinin uygun görüldüğünü duyurdu.
Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:
"14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."