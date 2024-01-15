https://sputniknews.com.tr/20240115/jehezkel-ve-karzev-pfdkya-sevk-edildi-1079674814.html

Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi

Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T19:34+0300

2024-01-15T19:34+0300

2024-01-15T19:47+0300

sagiv jehezkel

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

son dakika

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle 'İdeolojik propaganda' kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 'İdeolojik propaganda' kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de 'Çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/bakan-yerlikayadan-israilli-futbolcusu-sagiv-jehezkel-ile-ilgili-aciklama-1079671398.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sagiv jehezkel, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), son dakika