https://sputniknews.com.tr/20240115/jehezkel-ve-karzev-pfdkya-sevk-edildi-1079674814.html
Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi
Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T19:34+0300
2024-01-15T19:34+0300
2024-01-15T19:47+0300
sagiv jehezkel
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
son dakika
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg
TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle 'İdeolojik propaganda' kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 'İdeolojik propaganda' kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de 'Çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/bakan-yerlikayadan-israilli-futbolcusu-sagiv-jehezkel-ile-ilgili-aciklama-1079671398.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c36554bd743788923207681e822f3a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sagiv jehezkel, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), son dakika
sagiv jehezkel, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), son dakika
Jehezkel ve Karzev PFDK'ya sevk edildi
19:34 15.01.2024 (güncellendi: 19:47 15.01.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i 'İdeolojik propaganda' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle 'İdeolojik propaganda' kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.
Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 'İdeolojik propaganda' kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.
Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de 'Çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.