Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama

Ayrıntılar geliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.