https://sputniknews.com.tr/20240115/bakan-yerlikayadan-israilli-futbolcusu-sagiv-jehezkel-ile-ilgili-aciklama-1079671398.html
Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
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sagiv jehezkel, ali yerlikaya, israil
sagiv jehezkel, ali yerlikaya, israil
Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama
18:04 15.01.2024 (güncellendi: 18:05 15.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.