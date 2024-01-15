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Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
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sagiv jehezkel, ali yerlikaya, israil
sagiv jehezkel, ali yerlikaya, israil

Bakan Yerlikaya'dan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili açıklama

18:04 15.01.2024 (güncellendi: 18:05 15.01.2024)
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.
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