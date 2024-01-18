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https://sputniknews.com.tr/20240118/azerbaycan-parlamentosundan-fransaya-yaptirim-onerisi-korsikayi-taniyalim-1079780721.html
Azerbaycan Parlamentosu'ndan Fransa'ya yaptırım önerisi: Korsika'yı tanıyalım
Azerbaycan Parlamentosu'ndan Fransa'ya yaptırım önerisi: Korsika'yı tanıyalım
Azerbaycan parlamentosunun bir komitesi, Fransa ile tüm ekonomik ilişkilerin sona erdirilmesini ve Korsika'nın bağımsızlığının tanınması konusunu gündeme... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:08+0300
2024-01-18T13:08+0300
dünya
azerbaycan
fransa
ilham aliyev
korsika
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
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Azerbaycan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi, Fransa Senatosu'nun Bakü'ye yönelik yaptırımlarına yanıt olarak bir bildiri kabul etti.Fransa'ya yaptırım uygulanmasının önerildiği bildiride, "Tespit edilmesi halinde Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıkları dondurulmalı. Fransa ile tüm ekonomik ilişkiler durdurulmalı. Total Energies dahil tüm Fransız şirketleri Azerbaycan'dan çıkarılmalı. Fransız şirketlerinin hükümet projelerine katılımı yasaklanmalı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na Kanaka, Maohi Nui ve Korsika'nın bağımsızlığını tanımak için adımlar atması yönünde talimat verilmeli" ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz yılın sonunda Fransa Senatosu, 336 lehte ve bir aleyhte oyla Azerbaycan'a yaptırım uygulanması çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti. Karara tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı 2020'den beri yıkıcı ve provokatif bir tavır aldığını söylemişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız sömürgelerinin Paris'in sömürgeci boyunduruğundan kurtarılması ve bağımsızlık kazanması sürecini destekleyeceğini de dile getirmişti.Korsika AdasıNapoleon Bonaparte'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor. Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan özel bölgesel bütünlük statüsüyle yönetiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransiz-somurgelerinin-bagimsizlik-surecini-destekleyecegiz-1079535605.html
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azerbaycan, fransa, ilham aliyev, korsika, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
azerbaycan, fransa, ilham aliyev, korsika, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar

Azerbaycan Parlamentosu'ndan Fransa'ya yaptırım önerisi: Korsika'yı tanıyalım

13:08 18.01.2024
© AFP 2023 / TOFIK BABAYEVAzerbaycan bayrağı
Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / TOFIK BABAYEV
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Azerbaycan parlamentosunun bir komitesi, Fransa ile tüm ekonomik ilişkilerin sona erdirilmesini ve Korsika'nın bağımsızlığının tanınması konusunu gündeme almayı önerdi.
Azerbaycan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi, Fransa Senatosu'nun Bakü'ye yönelik yaptırımlarına yanıt olarak bir bildiri kabul etti.
Fransa'ya yaptırım uygulanmasının önerildiği bildiride, "Tespit edilmesi halinde Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıkları dondurulmalı. Fransa ile tüm ekonomik ilişkiler durdurulmalı. Total Energies dahil tüm Fransız şirketleri Azerbaycan'dan çıkarılmalı. Fransız şirketlerinin hükümet projelerine katılımı yasaklanmalı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na Kanaka, Maohi Nui ve Korsika'nın bağımsızlığını tanımak için adımlar atması yönünde talimat verilmeli" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz yılın sonunda Fransa Senatosu, 336 lehte ve bir aleyhte oyla Azerbaycan'a yaptırım uygulanması çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti. Karara tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı 2020'den beri yıkıcı ve provokatif bir tavır aldığını söylemişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız sömürgelerinin Paris'in sömürgeci boyunduruğundan kurtarılması ve bağımsızlık kazanması sürecini destekleyeceğini de dile getirmişti.

Korsika Adası

Napoleon Bonaparte'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor. Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan özel bölgesel bütünlük statüsüyle yönetiliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransız sömürgelerinin bağımsızlık sürecini destekleyeceğiz
11 Ocak, 12:10
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