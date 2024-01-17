Türkiye
YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240117/ysk-baskani-olu-secmen-algisi-gercegi-yansitmiyor-9-bilgiyle-bir-kisinin-kaydi-kontrol-ediliyor-1079733638.html
YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor
YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
ahmet yener
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YSK Başkanı Yener, 31 Mart seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu:
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seçim, ahmet yener
seçim, ahmet yener

YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor

10:23 17.01.2024 (güncellendi: 10:29 17.01.2024)
© AAAhmet Yener
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız"
YSK Başkanı Yener, 31 Mart seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu:
Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor
Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor
Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız
Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor
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