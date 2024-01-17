https://sputniknews.com.tr/20240117/ysk-baskani-olu-secmen-algisi-gercegi-yansitmiyor-9-bilgiyle-bir-kisinin-kaydi-kontrol-ediliyor-1079733638.html

YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor

YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T10:23+0300

2024-01-17T10:23+0300

2024-01-17T10:29+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

ahmet yener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071690251_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d1d0ec9bf0fdbf47edf57f55997f08b6.jpg

YSK Başkanı Yener, 31 Mart seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240111/erdogan-bahceli-ile-gorusecek-1079536383.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, ahmet yener