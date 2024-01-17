https://sputniknews.com.tr/20240117/ysk-baskani-olu-secmen-algisi-gercegi-yansitmiyor-9-bilgiyle-bir-kisinin-kaydi-kontrol-ediliyor-1079733638.html
YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor
YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:23+0300
2024-01-17T10:23+0300
2024-01-17T10:29+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
ahmet yener
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YSK Başkanı Yener, 31 Mart seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240111/erdogan-bahceli-ile-gorusecek-1079536383.html
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seçim, ahmet yener
YSK Başkanı: 'Ölü seçmen' algısı gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kaydı kontrol ediliyor
10:23 17.01.2024 (güncellendi: 10:29 17.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız"
YSK Başkanı Yener, 31 Mart seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu:
Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor
Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor
Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız
Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor