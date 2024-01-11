https://sputniknews.com.tr/20240111/erdogan-bahceli-ile-gorusecek-1079536383.html
Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecektir. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T12:15+0300
2024-01-11T12:15+0300
2024-01-11T13:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077918303_0:22:680:405_1920x0_80_0_0_a503e5e2f84e790a12d330a601d113f1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 15'00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile saat 17.00'de Beştepe'de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogan-saat-1500te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1077905146.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077918303_37:0:662:469_1920x0_80_0_0_5e9dfd49e1772e0650fbeef074ae4527.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:15 11.01.2024 (güncellendi: 13:08 11.01.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 15'00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile saat 17.00'de Beştepe'de görüşecek.