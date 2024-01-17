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https://sputniknews.com.tr/20240117/yok-baskani-ozvar-buyuk-bir-gururu-milletce-yasamaya-hazirlaniyoruz-1079752419.html
YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz
YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu gece uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Tarihi bir heyecan... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:14+0300
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YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin uzaya ilk astronotu gönderecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Tarihi bir heyecan içinde olduklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti: Üniversitelerdeki uzay ile ilgili programlarYükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamındaki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi"nin yöneticisi ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencisi olan Ömer Ataş, Alper Gezeravcı'nın bilimsel danışmanlığını yapıyor.Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'u üniversiteler tarafından hazırlandı. Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Üsküdar, Yıldız Teknik, Haliç ve Nişantaşı üniversitelerindeki bilim insanları hazırladıkları deneylerden gelecek verileri heyecanla beklemeye başladı.Türkiye'deki üniversitelerde havacılık ve uzay alanında Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği gibi bölümler bulunuyor. Ayrıca birçok üniversitedeki yüksek lisans ve doktora programları bilim insanı yetiştiriyor.2023-2024 akademik yılı verilerine göre söz konusu programlarda 6 bin 15'i lisans, 718'i yüksek lisans, 245'i doktora olmak üzere toplam 6978 öğrenci öğrenim görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/iletisim-baskani-altun-gezeravci-uzayda-13-deney-gerceklestirecek-1079749259.html
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yükseköğretim kurulu, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim genel kurulu, yükseköğretim yürütme kurulu, yök, uzay, astronot, alper gezeravcı
yükseköğretim kurulu, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim genel kurulu, yükseköğretim yürütme kurulu, yök, uzay, astronot, alper gezeravcı

YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz

19:14 17.01.2024 (güncellendi: 19:16 17.01.2024)
© AA / Resul RehimovYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA / Resul Rehimov
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu gece uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Tarihi bir heyecan içindeyiz. Üzücü günlerin ardından büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin uzaya ilk astronotu gönderecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Tarihi bir heyecan içinde olduklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:
"Üzücü günlerin ardından büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu gece ay yıldızımız ilk uzay yolcumuz ile birlikte uzaya çıkıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı gururla uzaya uğurluyoruz. Başarılar Alper Gezeravcı. Türk üniversitelerinin yetiştirdiği havacılık ve uzay mühendisleri dünyanın saygın kurumlarında ve ülkemizin uzay çalışmalarında yer alıyor.
Bu yolculuk özellikle onları ve halen eğitimlerini almakta olan öğrencilerimizi eminim ki gururlandıracak ve daha çok motive edecektir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı üniversitelerimizin bazı önemli deneylerini gerçekleştirecek. Bu çalışmalar için de kendisine başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

Üniversitelerdeki uzay ile ilgili programlar

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamındaki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi"nin yöneticisi ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencisi olan Ömer Ataş, Alper Gezeravcı'nın bilimsel danışmanlığını yapıyor.
Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'u üniversiteler tarafından hazırlandı. Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Üsküdar, Yıldız Teknik, Haliç ve Nişantaşı üniversitelerindeki bilim insanları hazırladıkları deneylerden gelecek verileri heyecanla beklemeye başladı.
Türkiye'deki üniversitelerde havacılık ve uzay alanında Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği gibi bölümler bulunuyor. Ayrıca birçok üniversitedeki yüksek lisans ve doktora programları bilim insanı yetiştiriyor.
2023-2024 akademik yılı verilerine göre söz konusu programlarda 6 bin 15'i lisans, 718'i yüksek lisans, 245'i doktora olmak üzere toplam 6978 öğrenci öğrenim görüyor.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı . - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
TÜRKİYE
İletişim Başkanı Altun: Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek
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