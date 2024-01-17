https://sputniknews.com.tr/20240117/yok-baskani-ozvar-buyuk-bir-gururu-milletce-yasamaya-hazirlaniyoruz-1079752419.html

YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz

YÖK Başkanı Özvar: Büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu gece uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Tarihi bir heyecan... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T19:14+0300

2024-01-17T19:14+0300

2024-01-17T19:16+0300

türkiye

yükseköğretim kurulu

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim genel kurulu

yükseköğretim yürütme kurulu

yök

uzay

astronot

alper gezeravcı

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YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin uzaya ilk astronotu gönderecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Tarihi bir heyecan içinde olduklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti: Üniversitelerdeki uzay ile ilgili programlarYükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamındaki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi"nin yöneticisi ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencisi olan Ömer Ataş, Alper Gezeravcı'nın bilimsel danışmanlığını yapıyor.Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'u üniversiteler tarafından hazırlandı. Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Üsküdar, Yıldız Teknik, Haliç ve Nişantaşı üniversitelerindeki bilim insanları hazırladıkları deneylerden gelecek verileri heyecanla beklemeye başladı.Türkiye'deki üniversitelerde havacılık ve uzay alanında Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği gibi bölümler bulunuyor. Ayrıca birçok üniversitedeki yüksek lisans ve doktora programları bilim insanı yetiştiriyor.2023-2024 akademik yılı verilerine göre söz konusu programlarda 6 bin 15'i lisans, 718'i yüksek lisans, 245'i doktora olmak üzere toplam 6978 öğrenci öğrenim görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240117/iletisim-baskani-altun-gezeravci-uzayda-13-deney-gerceklestirecek-1079749259.html

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yükseköğretim kurulu, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim genel kurulu, yükseköğretim yürütme kurulu, yök, uzay, astronot, alper gezeravcı