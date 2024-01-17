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https://sputniknews.com.tr/20240117/uyusturucu-maddeyi-baharatla-degistiren-polis-ile-iki-avukat-tutuklandi-1079753727.html
Uyuşturucu maddeyi baharatla değiştiren polis ile iki avukat tutuklandı
Uyuşturucu maddeyi baharatla değiştiren polis ile iki avukat tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta, bir şüpheliden ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 600 bin lira karşılığında, baharatla değiştirdiği öne sürülen polis ile iki avukat... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:59+0300
2024-01-17T19:59+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
polis
baharat
esenyurt
avukat
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İstanbul Esenyurt'ta, uyuşturucu maddeyi baharatla değiştirdiği iddia edilen polis ile iki avukat tutuklandı.İlçede, 19 Aralık 2023'te, polis ekiplerince yapılan operasyonda O.Ö'deki poşette 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli O.Ö. ile yanındaki B.K. ve S.M, gözaltına alınarak Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Karakolda, suç unsurları polis memuru S.Y'ye teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede O.Ö. ve B.K. tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran "Rüzgar" adlı gizli tanık verdiği ifadesinde, O.Ö'nün üzerinde bulunan uyuşturucuyu polisin 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdiğini öne sürdü.İddia üzerine, yürütülen çalışma kapsamında izlenen kamera görüntülerinde, avukat H.Ö'nün 20 Aralık'ta polis merkezine sürekli giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Görüntülerde, H.Ö'nün dışarıdaki park halindeki otomobilden aldığı poşeti montun içine saklayarak, suç eşyalarının bekletildiği müracaat odasına girdiği, bir süre sonra yine elinde poşetle odadan çıkıp aracına bindiği ve polis memuru S.Y'nin suç eşyasını kendi dolabına yerleştirdiği tespit edildi.25 Aralık'ta polis S.Y'nin, şüphelilerden ele geçirilen poşeti Kriminal Polis Laboratuvarına gönderdiği, yapılan incelemede poşetin içindeki maddenin uyuşturucu olmadığı belirlendiği aktarıldı.Gözaltına alınan S.Y. ile H.Ö'nün ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.S.Y'nin ifadesinde, olayı itiraf etmesi ve görüntülerde yer alan üçüncü kişinin ismini vermesi üzerine avukat H.İ.P'de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memuru S.Y. ile avukatlar H.Ö. ve H.İ.P nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/maltepede-korsan-taksiden-indirilen-kadinin-uzerinden-3-kilo-uyusturucu-cikti-1079602908.html
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istanbul, uyuşturucu, polis, baharat, esenyurt, avukat
istanbul, uyuşturucu, polis, baharat, esenyurt, avukat

Uyuşturucu maddeyi baharatla değiştiren polis ile iki avukat tutuklandı

19:59 17.01.2024
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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İstanbul Esenyurt'ta, bir şüpheliden ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 600 bin lira karşılığında, baharatla değiştirdiği öne sürülen polis ile iki avukat tutuklandı.
İstanbul Esenyurt'ta, uyuşturucu maddeyi baharatla değiştirdiği iddia edilen polis ile iki avukat tutuklandı.
İlçede, 19 Aralık 2023'te, polis ekiplerince yapılan operasyonda O.Ö'deki poşette 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli O.Ö. ile yanındaki B.K. ve S.M, gözaltına alınarak Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Karakolda, suç unsurları polis memuru S.Y'ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede O.Ö. ve B.K. tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran "Rüzgar" adlı gizli tanık verdiği ifadesinde, O.Ö'nün üzerinde bulunan uyuşturucuyu polisin 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdiğini öne sürdü.
İddia üzerine, yürütülen çalışma kapsamında izlenen kamera görüntülerinde, avukat H.Ö'nün 20 Aralık'ta polis merkezine sürekli giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Görüntülerde, H.Ö'nün dışarıdaki park halindeki otomobilden aldığı poşeti montun içine saklayarak, suç eşyalarının bekletildiği müracaat odasına girdiği, bir süre sonra yine elinde poşetle odadan çıkıp aracına bindiği ve polis memuru S.Y'nin suç eşyasını kendi dolabına yerleştirdiği tespit edildi.
25 Aralık'ta polis S.Y'nin, şüphelilerden ele geçirilen poşeti Kriminal Polis Laboratuvarına gönderdiği, yapılan incelemede poşetin içindeki maddenin uyuşturucu olmadığı belirlendiği aktarıldı.
Gözaltına alınan S.Y. ile H.Ö'nün ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
S.Y'nin ifadesinde, olayı itiraf etmesi ve görüntülerde yer alan üçüncü kişinin ismini vermesi üzerine avukat H.İ.P'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memuru S.Y. ile avukatlar H.Ö. ve H.İ.P nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
uyuşturucu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
TÜRKİYE
Maltepe’de korsan taksiden 3 kilo uyuşturucu çıktı: Araçtaki kişiler 83 kez suç işlemiş
13 Ocak, 13:10
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