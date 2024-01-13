https://sputniknews.com.tr/20240113/maltepede-korsan-taksiden-indirilen-kadinin-uzerinden-3-kilo-uyusturucu-cikti-1079602908.html
Maltepe’de korsan taksiden 3 kilo uyuşturucu çıktı: Araçtaki kişiler 83 kez suç işlemiş
Maltepe’de korsan taksiden 3 kilo uyuşturucu çıktı: Araçtaki kişiler 83 kez suç işlemiş
Maltepe’de şüphe üzerine durdurulup yakalanan kadının üzerinden 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde çıktı. Aracın sürücüsünün ise korsan taksicilik yaptığı... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T13:10+0300
2024-01-13T13:10+0300
2024-01-13T13:12+0300
türkiye
uyuşturucu
metamfetamin
polis
taksi
korsan taksi
maltepe
istanbul
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Maltepe’de Gülsuyu Mahallesinde 5 Ocak tarihinde yaşanan olayda, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan bir otomobilde bulunan sürücü E.Y. ile yolcular H.Ö. ve G.K. isimli kadın şahsa üst araması yapıldığı esnada G.K. adlı kadın şahıs kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca ile yakalanan G.K.’ya yapılan üst aramasında kadının üzerinden 995 gram ağırlığında olan 3 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 985 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 885 TL para ele geçirildi.Ayrıca sürücü E.Y. isimli şahsın korsan taksicilik yaptığı, H.Ö. ile G.K. adlı şahısları Kadıköy ilçesinden yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada birçok farklı suçtan toplam 83 adet suç kayıtları olduğu belirlendi.E.Y isimli şahsa ‘ilgili belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımak’ maddesi gereğince 34 bin 376 TL idari para cezası uygulandı. E.Y. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.H.Ö ve G.K isimli şahıslar ise 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/bolu-dun-gece-turkiyenin-en-soguk-gecesini-yasadi--1079601005.html
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uyuşturucu, metamfetamin, polis, taksi, korsan taksi, maltepe, istanbul
uyuşturucu, metamfetamin, polis, taksi, korsan taksi, maltepe, istanbul
Maltepe’de korsan taksiden 3 kilo uyuşturucu çıktı: Araçtaki kişiler 83 kez suç işlemiş
13:10 13.01.2024 (güncellendi: 13:12 13.01.2024)
Maltepe’de şüphe üzerine durdurulup yakalanan kadının üzerinden 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde çıktı. Aracın sürücüsünün ise korsan taksicilik yaptığı, otomobilde bulunan kadın ile erkek şahsı Kadıköy’den yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahısların toplam 83 suç kayıtları olduğu tespit edildi.
Maltepe’de Gülsuyu Mahallesinde 5 Ocak tarihinde yaşanan olayda, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan bir otomobilde bulunan sürücü E.Y. ile yolcular H.Ö. ve G.K. isimli kadın şahsa üst araması yapıldığı esnada G.K. adlı kadın şahıs kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca ile yakalanan G.K.’ya yapılan üst aramasında kadının üzerinden 995 gram ağırlığında olan 3 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 985 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 885 TL para ele geçirildi.
Ayrıca sürücü E.Y. isimli şahsın korsan taksicilik yaptığı, H.Ö. ile G.K. adlı şahısları Kadıköy ilçesinden yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada birçok farklı suçtan toplam 83 adet suç kayıtları olduğu belirlendi.
E.Y isimli şahsa ‘ilgili belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımak’ maddesi gereğince 34 bin 376 TL idari para cezası uygulandı. E.Y. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
H.Ö ve G.K isimli şahıslar ise 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.