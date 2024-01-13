https://sputniknews.com.tr/20240113/bolu-dun-gece-turkiyenin-en-soguk-gecesini-yasadi--1079601005.html
Bolu dün gece Türkiye'nin en soğuk gecesini yaşadı
Bolu dün gece Türkiye'nin en soğuk gecesini yaşadı
Bolu, dün eksi 18 derece ile Türkiye'de ölçülen en soğuk gecesini yaşadı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T12:36+0300
2024-01-13T12:36+0300
2024-01-13T12:54+0300
türkiye
bolu
türkiye
soğuk
kar
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbul-itfaiyesinde-rusvet-sorusturmasinda-yeni-detaylar-1079595206.html
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bolu, türkiye, soğuk, kar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
bolu, türkiye, soğuk, kar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Bolu dün gece Türkiye'nin en soğuk gecesini yaşadı
12:36 13.01.2024 (güncellendi: 12:54 13.01.2024)
Bolu, dün eksi 18 derece ile Türkiye'de ölçülen en soğuk gecesini yaşadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.