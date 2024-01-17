https://sputniknews.com.tr/20240117/turkiyede-2023un-en-soguk-ve-en-sicak-yerleri-belli-oldu-1079747735.html

Türkiye'de 2023'ün en soğuk ve en sıcak yerleri belli oldu

Türkiye'de 2023'ün en soğuk ve en sıcak yerleri belli oldu

Meteorolojide 2023'ün 'en'lerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye'de en yüksek sıcaklığın 49.5 derece ile Eskişehir'in... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T17:00+0300

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yaşam

sıcak

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türkiye

2023

mehmet özhaseki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2023 yılında Türkiye genelindeki 2 bin 57 gözlem istasyonunda topladığı verileri paylaştı."2023 yılında en yüksek sıcaklık 49.5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36.8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" bilgisini veren Özhaseki, il olarak en yüksek sıcaklığın 14 Ağustos'ta 47.6 derece ile Kilis'te, en düşük sıcaklığın ise 14 Şubat'ta -31.3 derece ile Erzurum'da kaydedildiğini belirtti.Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdıKar kalınlığının Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 17 Şubat'ta, 224 santimetre ölçüldüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

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