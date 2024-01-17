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Türkiye'de 2023'ün en soğuk ve en sıcak yerleri belli oldu
Türkiye'de 2023'ün en soğuk ve en sıcak yerleri belli oldu
Meteorolojide 2023'ün 'en'lerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye'de en yüksek sıcaklığın 49.5 derece ile Eskişehir'in... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2023 yılında Türkiye genelindeki 2 bin 57 gözlem istasyonunda topladığı verileri paylaştı."2023 yılında en yüksek sıcaklık 49.5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36.8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" bilgisini veren Özhaseki, il olarak en yüksek sıcaklığın 14 Ağustos'ta 47.6 derece ile Kilis'te, en düşük sıcaklığın ise 14 Şubat'ta -31.3 derece ile Erzurum'da kaydedildiğini belirtti.Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdıKar kalınlığının Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 17 Şubat'ta, 224 santimetre ölçüldüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
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türkiyenin en sıcak ili, türkiyenin en soğuk ili, en düşük sıcaklık, en yüksek sıcaklık
türkiyenin en sıcak ili, türkiyenin en soğuk ili, en düşük sıcaklık, en yüksek sıcaklık

Türkiye'de 2023'ün en soğuk ve en sıcak yerleri belli oldu

17:00 17.01.2024 (güncellendi: 17:03 17.01.2024)
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇDoğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
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Meteorolojide 2023'ün 'en'lerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye'de en yüksek sıcaklığın 49.5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklığınsa -36.8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünde kaydedildiği belirtti. İl olaraksa en sıcak Kilis, en soğuk Erzurum olarak kayıtlara geçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2023 yılında Türkiye genelindeki 2 bin 57 gözlem istasyonunda topladığı verileri paylaştı.
"2023 yılında en yüksek sıcaklık 49.5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36.8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" bilgisini veren Özhaseki, il olarak en yüksek sıcaklığın 14 Ağustos'ta 47.6 derece ile Kilis'te, en düşük sıcaklığın ise 14 Şubat'ta -31.3 derece ile Erzurum'da kaydedildiğini belirtti.

Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı

Kar kalınlığının Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 17 Şubat'ta, 224 santimetre ölçüldüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bitlis, il merkezleri içinde 7 Şubat'ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı, 29 Kasım 2023'te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül'de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı. En hızlı rüzgar 26 Kasım'da saatte 174,2 kilometre hızla Giresun'un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası'nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta'da 26 Kasım'da kaydedildi. En yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı 16 Ocak'ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü."
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