https://sputniknews.com.tr/20240117/marmariste-mo-ikinci-yuzyila-ait-kesif-10-adet-gun-yuzune-cikarildi-1079747343.html

Marmaris'te M.Ö. ikinci yüzyıla ait keşif: 10 adet gün yüzüne çıkarıldı

Marmaris'te M.Ö. ikinci yüzyıla ait keşif: 10 adet gün yüzüne çıkarıldı

Marmaris’in kültürel mirası Amos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmaları sonucunda yeni bir keşif daha yapıldı. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip antik... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T16:40+0300

2024-01-17T16:40+0300

2024-01-17T16:40+0300

yaşam

keşif

antik kent

marmaris

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Amos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında, kent tiyatrosunun hemen doğu tarafında, antik dönemde thermopolium olarak adlandırılan ve günümüz lokantalarıyla aynı işleve sahip olan bir yapı ve lokantanın depolama alanı olarak kullandığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi. Burada yapılan araştırmalar neticesinde yüzeye yakın bir kısımda 10 adet amfora gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili açıklama yapan kazı başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, Amos’ta yapılan bu yeni keşfin kazı çalışmalarının uzun süre daha devam edeceğinin habercisi olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

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keşif, antik kent, marmaris