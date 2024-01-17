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Marmaris'te M.Ö. ikinci yüzyıla ait keşif: 10 adet gün yüzüne çıkarıldı
Marmaris'te M.Ö. ikinci yüzyıla ait keşif: 10 adet gün yüzüne çıkarıldı
Marmaris’in kültürel mirası Amos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmaları sonucunda yeni bir keşif daha yapıldı. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip antik... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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Amos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında, kent tiyatrosunun hemen doğu tarafında, antik dönemde thermopolium olarak adlandırılan ve günümüz lokantalarıyla aynı işleve sahip olan bir yapı ve lokantanın depolama alanı olarak kullandığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi. Burada yapılan araştırmalar neticesinde yüzeye yakın bir kısımda 10 adet amfora gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili açıklama yapan kazı başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, Amos’ta yapılan bu yeni keşfin kazı çalışmalarının uzun süre daha devam edeceğinin habercisi olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240109/izmirde-heyecan-yaratan-kesif-anadolunun-en-eski-incir-cekirdekleribulundu-1079462102.html
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keşif, antik kent, marmaris
keşif, antik kent, marmaris

Marmaris'te M.Ö. ikinci yüzyıla ait keşif: 10 adet gün yüzüne çıkarıldı

16:40 17.01.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW122045Amos Antik Kenti
Amos Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW122045
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Marmaris’in kültürel mirası Amos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmaları sonucunda yeni bir keşif daha yapıldı. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip antik kentte yapılan kazı çalışmaları sonucunda 10 adet amfora bulundu.
Amos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında, kent tiyatrosunun hemen doğu tarafında, antik dönemde thermopolium olarak adlandırılan ve günümüz lokantalarıyla aynı işleve sahip olan bir yapı ve lokantanın depolama alanı olarak kullandığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi.
Burada yapılan araştırmalar neticesinde yüzeye yakın bir kısımda 10 adet amfora gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili açıklama yapan kazı başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, Amos’ta yapılan bu yeni keşfin kazı çalışmalarının uzun süre daha devam edeceğinin habercisi olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

“2019 yılında başladığımız çalışmaların 5. yılında epey yol kat ettik. Son kazı çalışmalarımız neticesinde bulduğumuz amforalar, antik kent içinde bulunan tiyatronun çevresinde yeme-içme alanları bulunduğunu işaret ediyor. Üstelik bulduğumuz amforalar hem yüzeye oldukça yakın hem de tahribat oranları çok düşük. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda devam edecek olan kazı çalışmalarımız ile Amos Antik Kenti’nin gerçek çehresini gözler önüne serebileceğiz”

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