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İzmir'de heyecan yaratan keşif: Anadolu'nun en eski 'bardacık' çekirdekleri bulundu
İzmir'de heyecan yaratan keşif: Anadolu'nun en eski 'bardacık' çekirdekleri bulundu
İzmir’de bulunan tarihi bir kalıntı büyük heyecan yarattı. Bornova’da devam eden Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski incir çekirdekleri bulundu. TRT Haber'in aktardığı bilgilere gçre, azı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İncire ilişkin böyle bir örneğin Yassıtepe'den çıkmış olması, İzmir açısından önemli. İzmir, incir ve üzümüyle ticaretiyle bilinen bir kent. Yassıtepe bize bu önemli bulguları sundu" dedi ve ekledi:'Sadece Lübnan'da vardı'
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incir, kuru incir, izmir, kazı, arkeolojik kazı
incir, kuru incir, izmir, kazı, arkeolojik kazı

İzmir'de heyecan yaratan keşif: Anadolu'nun en eski 'bardacık' çekirdekleri bulundu

12:25 09.01.2024 (güncellendi: 12:26 09.01.2024)
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İzmir’de bulunan tarihi bir kalıntı büyük heyecan yarattı. Bornova’da devam eden Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski incir çekirdekleri bulundu. Dünyada bulunan en özel incir türü olan bardacık ise İzmir ve çevresinde yetişiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski incir çekirdekleri bulundu. TRT Haber'in aktardığı bilgilere gçre, azı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İncire ilişkin böyle bir örneğin Yassıtepe'den çıkmış olması, İzmir açısından önemli. İzmir, incir ve üzümüyle ticaretiyle bilinen bir kent. Yassıtepe bize bu önemli bulguları sundu" dedi ve ekledi:

'Sadece Lübnan'da vardı'

"Yassıtepe Höyüğü, İzmir'in kentsel anlamdaki ilk yerleşim alanıdır. Burada 5 bin yıl önceye ait evlerin kalıntılarının içinde ilk kez incir çekirdekleri bulduk. Önemli bir buluntu. Çünkü Anadolu, incirin beşiği ve anavatanıdır. Binlerce yıl boyunca burada incir üretilmiş. Diğer alanlara da yayılmış. İncir çekirdeklerinin şu an için bulunmuş en eski örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzden 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'daki en eski örnekler. Sadece Lübnan'da daha önceki döneme ait fosilleşmiş incir çekirdekleri örnekleri var."
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