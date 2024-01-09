https://sputniknews.com.tr/20240109/izmirde-heyecan-yaratan-kesif-anadolunun-en-eski-incir-cekirdekleribulundu-1079462102.html

İzmir'de heyecan yaratan keşif: Anadolu'nun en eski 'bardacık' çekirdekleri bulundu

İzmir'de heyecan yaratan keşif: Anadolu'nun en eski 'bardacık' çekirdekleri bulundu

İzmir’de bulunan tarihi bir kalıntı büyük heyecan yarattı. Bornova’da devam eden Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:25+0300

2024-01-09T12:25+0300

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun en eski incir çekirdekleri bulundu. TRT Haber'in aktardığı bilgilere gçre, azı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İncire ilişkin böyle bir örneğin Yassıtepe'den çıkmış olması, İzmir açısından önemli. İzmir, incir ve üzümüyle ticaretiyle bilinen bir kent. Yassıtepe bize bu önemli bulguları sundu" dedi ve ekledi:'Sadece Lübnan'da vardı'

https://sputniknews.com.tr/20240109/temel-gostergeleri-aciklandi-neandertal-misiniz-1079449886.html

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